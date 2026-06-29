Canal de baja presión activará lluvias fuertes en la sierra de Sinaloa

El clima estable que predominó durante la mañana de este lunes tiene la persistencia de un canal de baja presión sobre la región que comenzará a generar nubosidad y precipitaciones a partir de la tarde, en los municipios serranos, según el reporte matutino de las autoridades meteorológicas.

Este fenómeno será el principal motor de lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 a 50 milímetros, específicamente en las zonas de Choix y Badiraguato, que se perfilan como los puntos de mayor actividad pluvial para este 29 de junio.

La influencia de este canal también alcanzará a municipios como El Fuerte, Sinaloa, Cosalá, San Ignacio y Concordia, donde se esperan lluvias moderadas de cinco a 25 milímetros.

Para Culiacán y el resto del Estado, el efecto del canal de baja presión se manifestará hoy de forma discreta con lluvias ligeras de entre 0.1 a 5 milímetros.

A pesar de la actividad nubosa, el calor no dará tregua en el resto de la entidad, con temperaturas máximas que seguirán oscilando entre los 35 y 40 grados.

Asimismo, se ha alertado por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y condiciones de mar de fondo con oleaje de uno a dos metros en las costas sinaloenses.



Pronóstico extendido para Culiacán:

El lunes 29 de junio se espera una temperatura máxima de 40 grados, temperaturas mínimas de 24 grados con un cielo poco nuboso con probabilidad de lluvias aisladas.

Para el martes 30 de junio se prevé una temperatura máxima de 39 grados, temperaturas mínimas de 23 grados con un cielo medio nublado y un 90 por ciento de probabilidad de lluvia.

Este miércoles 1 de julio se espera una temperatura máxima de 37 grados, temperaturas mínimas de 24 con un cielo nublado y se mantiene alta probabilidad de precipitaciones del 90 por ciento.

El jueves 2 de julio se proyecta una temperatura máxima de 36 grados, temperaturas mínimas de 24 grados con un cielo nublado y potencial de 22 milímetros de lluvia.