Canal de baja presión en Sinaloa provoca lluvias fuertes en Choix y Badiraguato

Mientras gran parte de Sinaloa se mantiene bajo un ambiente caluroso, un canal de baja presión comenzará a generar nubosidad y lluvias importantes esta tarde, afectando principalmente a los municipios de Choix y Badiraguato.

De acuerdo con el reporte meteorológico matutino de este 11 de julio, se prevén condiciones atmosféricas estables durante la mañana con cielos despejados a medio nublado; sin embargo, la interacción de sistemas atmosféricos favorecerá un incremento en la probabilidad de precipitaciones conforme avance el día.

Se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros específicamente en los municipios de Choix y Badiraguato.

Para otras regiones del estado, el pronóstico de lluvias moderadas es de cinco a 25 milímetros en El Fuerte y Sinaloa municipio.

Se esperan lluvias ligeras de cero punto cinco a cinco mililitros en Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado, Mocorito, Cosalá, San Ignacio y Concordia.

En el resto de los municipios, incluyendo la capital, en las próximas horas, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja por el momento.

Pronóstico extendido para Culiacán

Para la capital sinaloense, el factor predominante este fin de semana será el calor, ya que este sábado 11 de julio se registra una temperatura máxima de 39 grados, mínimas de 23 grados y un cielo poco nuboso.

Mañana domingo 12 de julio, la temperatura máxima alcanzará los 41 grados, las temperaturas mínimas serán de 24 grados y el cielo será poco nuboso.

El lunes 13 y el martes 14 de julio se prevé una temperatura máxima de 39 grados y una temperatura mínima de 23 grados para los dos días, además de tener cielos nublados y un medio nublados.