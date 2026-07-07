$!Canal de baja presión podría generar lluvias fuertes en la sierra y el sur de Sinaloa

Para este martes 7 de julio, la interacción de un canal de baja presión con el flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico incrementará significativamente el potencial de precipitaciones que podría generar lluvias en la sierra y el sur de Sinaloa.

De acuerdo con el reporte matutino, la inestabilidad atmosférica es provocada por un canal de baja presión que, al combinarse con la humedad del océano, generará condiciones para lluvias de diversas intensidades.

Este fenómeno es el principal responsable de que el cielo se mantenga de despejado a medio nublado, con un incremento en la nubosidad hacia la tarde.

Aunque el calor no dará tregua para Sinaloa, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 40 grados en la entidad y en las costas se espera un oleaje de 1 a 2 metros de altura durante el día, lo más importante son las lluvias en el Estado.

Se esperan lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros y el pronóstico se dirige hacia Choix, Sinaloa municipio, Cosalá, San Ignacio y Concordia.

Las lluvias moderadas, de 5 a 25 milímetros, y en este rango se encuentran El Fuerte, Mocorito, Badiraguato, Culiacán y Elota.

Lluvias ligeras de 0.5 a 5 mililitros serán en municipios costeros y del norte como Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Salvador Alvarado, Mazatlán, Navolato, Rosario y Escuinapa.



Pronóstico extendido para Culiacán: