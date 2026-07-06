$!Canal de baja presión provocará lluvias fuertes en la sierra de Sinaloa

Un canal de baja presión establecido a lo largo de la Sierra Madre Occidental favorecerá este lunes el desarrollo de nubosidad después del mediodía, incrementando significativamente la probabilidad de precipitaciones en gran parte del territorio estatal.
En los municipios de la zona serrana y el sur del Estado se pronostican lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros para Choix, Sinaloa municipio, Badiraguato y San Ignacio.
Por otro lado, municipios como El Fuerte, Culiacán, Cosalá y Concordia esperan lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros, mientras que en el resto del estado, incluyendo Ahome, Guasave y Mazatlán, las precipitaciones serán ligeras o la probabilidad se mantendrá baja.
Con temperaturas de aproximadamente 36 a 40 grados en el Estado, se recomienda precaución a quienes realicen actividades marítimas, ya que se reporta oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Sinaloa.
Pronóstico extendido para Culiacán:
Para Culiacán este martes 6 de julio, se prevé un día de contrastes, ya que el cielo se mantendrá poco nuboso durante la mañana.
A pesar del cielo poco nuboso, el ambiente continuará siendo caluroso, con una temperatura máxima de 40 grados y una mínima de 23 grados.
La tendencia de nubes se mantendrá durante los próximos días en la capital sinaloense, con una ligera disminución en las temperaturas máximas, como este martes 7 de julio, que habrá un cielo nublado, temperatura máxima de 38 grados y mínima de 24 grados.
El miércoles 8 de julio se espera un cielo medio nublado, descenso de temperatura máxima a 35 grados y temperatura mínima de 23 grados.
Para el jueves 9 de julio se prevé un cielo medio nublado y condiciones similares con una temperatura máxima de 36 grados y una temperatura mínima de 23 grados.