$!Canal de baja presión provocará lluvias fuertes en la sierra de Sinaloa

Un canal de baja presión establecido a lo largo de la Sierra Madre Occidental favorecerá este lunes el desarrollo de nubosidad después del mediodía, incrementando significativamente la probabilidad de precipitaciones en gran parte del territorio estatal.

En los municipios de la zona serrana y el sur del Estado se pronostican lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros para Choix, Sinaloa municipio, Badiraguato y San Ignacio.



Por otro lado, municipios como El Fuerte, Culiacán, Cosalá y Concordia esperan lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros, mientras que en el resto del estado, incluyendo Ahome, Guasave y Mazatlán, las precipitaciones serán ligeras o la probabilidad se mantendrá baja.

Con temperaturas de aproximadamente 36 a 40 grados en el Estado, se recomienda precaución a quienes realicen actividades marítimas, ya que se reporta oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Sinaloa.

Pronóstico extendido para Culiacán: