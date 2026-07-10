$!Canales de Culiacán se mantienen al 35 % de su capacidad tras lluvias: Protección Civil

Los canales pluviales de Culiacán registraron niveles de captación de entre el 30 y el 35 por ciento de su capacidad tras las lluvias registradas este viernes, sin embargo, no representan riesgo para la población, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil. Como parte del Plan Operativo de Lluvias Culiacán 2026, personal de Protección Civil, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, supervisó el comportamiento de canales, arroyos y puntos considerados de riesgo.





El coordinador municipal de Protección Civil, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, detalló que las inspecciones se llevaron a cabo en colonias y fraccionamientos como Barrancos, Santa Fe, Agustina Ramírez y Los Ángeles, donde confirmó que los cauces mantienen niveles de captación de entre el 30 y el 35 por ciento. “Nos pudimos percatar que los mismos estaban fluctuando entre un 30 y 35 por ciento de su capacidad, por lo que hasta el momento no representa riesgo para la población población”, dijo. Añadió que las lluvias ocasionaron encharcamientos importantes en el sector Cañadas, en el crucero del Seguro Social y en la intersección hacia el estadio de Dorados. Sin embargo, señaló que los pasos a desnivel y bajo puentes permanecieron libres de acumulaciones de agua que afectaran la circulación vehicular.



