El Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, aseguró que el Aeropuerto Internacional de Culiacán no canceló sus vuelos nocturnos el jueves 28 de noviembre.

Explicó que el aeropuerto en la ciudad tiene un horario de 6:00 a 22:00 horas, y que posterior a ese horario no se cierra, ya que las aerolíneas pueden solicitar alguna extensión de horarios para su aterrizaje, pero tiene un costo extra.

Indicó que, en caso de cancelación de vuelos, las aerolíneas deben notificar a las autoridades del aeropuerto destino.

“El aeropuerto no se cierra, es decir, si alguna aerolínea solicita alguna extensión en horarios para su aterrizaje, tanto de apertura como de cierre, tiene que hacerlo saber a las autoridades aeroportuarias del aeropuerto que se requiere y bajo esta situación hacen un acuerdo que corresponda y se permite sus aterrizajes”, señaló.

Detalló que ese jueves hubo un vuelo de otra ciudad con destino a Culiacán que aterrizó en otro lugar, pero fue decisión de la aerolínea y no un problema en el Aeropuerto de Culiacán.

“Esa situación, confirmado con autoridades aeroportuarias, es determinación de cada línea aérea, si no pide extensión no hay apertura, no sabemos si lo va hacer o no, entonces en ese sentido no es el aeropuerto que cerró, sino es la aerolínea la que canceló vuelos”.

El jueves 28 de noviembre circuló en redes sociales un video de una azafata de un vuelo nocturno de La Paz hacia Culiacán que informó a los pasajeros que se canceló el vuelo por “como están las cosas en Culiacán”, en referencia a la crisis de inseguridad que hay en la ciudad.