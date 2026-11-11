Cancelan nuevamente el Palenque de Culiacán 2026 por inseguridad

El Palenque de Culiacán 2026 fue cancelado a un día de su inauguración, por motivos de inseguridad, luego de que las instalaciones de la Feria Ganadera fueran atacadas a balazos.

La cancelación fue anunciada este miércoles por los organizadores del evento, quienes habían confirmado su realización del 12 al 29 de noviembre.

Señalaron que el motivo es para resguardar la seguridad de los ciudadanos y que posteriormente publicarían información para explicar a las personas que compraron boletos dónde podrán solicitar la devolución de su dinero, tanto para las compras físicas como las realizadas por internet.

La edición 2026 representaba el regreso de los espectáculos del Palenque después de dos años sin realizarse, luego de que la edición de 2024 también fuera cancelada en medio de la crisis de violencia en Sinaloa.

La decisión se da después de que el pasado 2 de noviembre las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán fueran atacadas a balazos.

La agresión ocurrió alrededor de las 9:40 horas, cuando hombres armados que presuntamente viajaban en una motocicleta dispararon contra el inmueble, donde también se encontraban elementos militares.

El ataque dejó impactos de bala en la fachada del recinto y provocó un despliegue de corporaciones de seguridad. La

Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que no hubo personas lesionadas.

Dos días después, el 4 de noviembre, fue localizada una manta en un puente del Bulevar Emiliano Zapata, en la que se exigía a los artistas cancelar sus presentaciones y se advertía sobre posibles represalias contra quienes asistieran a los conciertos.

Pese a estos hechos, el 5 de noviembre la organización había asegurado que el Palenque continuaba en pie y que se contemplaba un operativo de seguridad con cuatro filtros de revisión y participación de corporaciones estatales y federales.

Para este año, Fiesta MX Entertainment había asumido la administración del evento bajo el lema “Culiacán quiere paz y quiere fiesta”.

Entre los artistas anunciados estaban Banda MS, Los Tucanes de Tijuana, Panter Bélico, Marca Registrada y Pancho Barraza.