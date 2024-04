Todas las candidatas y candidatos al Senado de la República por Sinaloa confirmaron su asistencia al debate organizado por el Instituto Nacional Electoral, informó el presidente del Consejo local del INE, Jorge Luis Ruelas Miranda.

“Hay que recordar que en el Senado, en Sinaloa sólo hay una coalición, que es la de Fuerza y Corazón por México, la coalición Sigamos Haciendo Historia, no tiene coalición, entonces esos candidatos y candidatas van por separado, por lo tanto tenemos juntos fuerzas contendientes, las cinco han confirmado su participación en el debate que organiza el Consejo local”.

El funcionario explicó que hoy tendrán la primera reunión con los representantes de cada uno de los partidos para hacer propuesta inicial, estimó que la próxima semana es probable que esté definido sobre fechas, formatos y todo aquello que sea requerido.

“La propuesta inicial del INE es privilegiar el debate, privilegiar la exposición de ideas, es que los protagonistas sean los propios candidatos y candidatas, no el mismo INE, ni tampoco moderaciones, ni nada, esa es nuestra propuesta inicial. No vamos a proponer ningún aspecto novedoso, que no sea la exposición de ideas, el enfoque en propuestas y todo lo demás que ellos propongan, que tendrá que ser a petición de los partidos y con el consenso de los mismos”.

En cuestión de formatos, señaló que proponen haya de dos a tres rondas y que haya réplica y contrarréplica; en cuanto a fechas, dijo que el INE plantea que sea realizado en la última semana de abril o la primera semana de mayo, lo que depende de la agenda de las candidatas y candidatos; y en cuanto a lugar, que sea en el Consejo local y que se transmita por medios electrónicos.

Asimismo, parte de la propuesta es privilegiar el espacio en la sala para los medios de comunicación, añadió.

Hasta el 6 de abril estaban confirmados los candidatos de Morena, Imelda Castro Castro y Enrique Inzunza Cázarez; de la coalición del PRI, PAN y PRD, Paloma Sánchez Ramos y Eduardo Ortiz Hernández; de Movimiento Ciudadano, María Fernanda Rivera Romo y Miguel Ángel Vicente Rentería; del Partido Verde, Jesús Valdés Palazuelos y Nubia Ramos Carbajal, estando como pendiente únicamente la fórmula del Partido del Trabajo, Jesús Estrada Ferreiro y Yolanda de la Cruz Cárdenas Avilés.

Al respecto de los debates relacionados a cargos populares, Ruelas Miranda mencionó que las candidaturas a diputaciones federales por Sinaloa, son organizadas por los Distritos, en donde tres ya están en la organización de debates, entre ellos, el Distrito 1 de Mazatlán, el Distrito 5 y Distrito 7 de Culiacán.

Este último Distrito, dijo, es el que tiene más avances en la organización del evento, aunque los debates, explicó, pueden realizarse en todo el periodo de campañas, que terminan tres días antes de la jornada electoral, es decir, el próximo 2 de junio.