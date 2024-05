El candidato a diputado local por el Distrito 12 del Partido del Trabajo, Rodolfo Audelo Avilez denunció haber sido interceptado hasta en dos ocasiones por grupos armados mientras realizaba actos de campaña en Culiacán.

Detalló que durante la jornada del pasado 3 de mayo, mientras manejaba una camioneta rotulada con publicidad alusiva a su campaña, dos camionetas lo interceptaron en la Colonia Tierra Blanca, imposibilitándole el paso de manera violenta.

“Nos cerraron el paso dos tipos armados uno por enfrente y otro por la parte de atrás. Entonces, venía yo manejando, la camioneta rotulada y mi imagen en el espectacular, de tal suerte que nos cierran el paso de manera violenta”, afirmó.

Audelo Avilez indicó que, los conductores de ambos vehículos, quienes portaban armas, le solicitaron que se bajara de la unidad sin voltear y se identificara.

“Cerraron la calle, desviaron el tráfico, mis compañeros sí se espantaron, yo para ser honesto porque porqué me sucede esto a mí”.

Dos horas más tarde, durante su visita en Valle Alto, expresó que otro grupo armado le cerró el paso, mientras viajaba con su familia.

“Después nos fuimos a un recorrido en Valle Alto, nos pasa lo mismo, nos cierran el paso, se bajan unos tipos tratando de amedrentar, venía mi familia (...) Había pasado una hora o dos horas del hecho anterior”.

Ante esto, señaló que no pidió seguridad ni realizó denuncia derivado de las declaraciones del Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya. A la vez, hizo un llamado a los candidatos para asegurar que no hay seguridad para nadie en el estado.

“A mí lo que me sorprende es que iba mi esposa, iban mis hijos, tengo un bebé de dos años, mis hijos adolescentes. Entonces, yo creo que esto es una señal para no estar confiados y hacer un llamado a los candidatos estatales, federales y locales de que no estamos seguros, de que en cualquier momento puede suceder a cualquiera de nosotros”.

“No pedí auxilio porque el Gobernador fue muy claro en decir que los diputados, candidatos se cubrieran solos entonces qué caso tiene. No la puse”.

Mostró su rechazo ante tales acontecimientos y asegurando que la ciudadanía debe de salir confiada a emitir su voto el próximo 2 de junio.

“Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa lo que está pasando en Sinaloa y pues no queremos que pase lo que pasó en el periodo pasado”.

“La gente no merece eso, la gente necesita seguridad, la gente necesita sentirse confiada de salir a emitir su voto y eso nos pone en desventaja porque como dice el diputado, los partido en el poder son otros”.