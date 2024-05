En caso de resultar electo para el Senado de la República, el candidato de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Vicente Rentería, buscará reformar la estrategia actual de seguridad para que no dependa de las Fuerzas Armadas, informó en entrevista en el Noticiero Noroeste.

“Que regresen los militares a sus cuarteles y que haya una nueva policía en Sinaloa, en el País. Estamos proponiendo una nueva policía a nivel nacional, que regrese la Policía Federal de Caminos, que Sinaloa cuente con una Policía Estatal de Caminos, y que haya capacitación para los policías en tema de derechos humanos, para que gradualmente las Fuerzas Armadas puedan regresar a los cuarteles”, expuso.

Vicente Rentería recalcó que sus propuestas centrales radican en la seguridad, así como en la atención de vivienda y salud, sobre todo para los jóvenes, porque consideró que la forma en como son otorgados los derechos laborales de seguridad social y créditos hipotecarios, no son incluyentes con personas que no tienen trabajos formales, o los empleados pagan un seguro médico que no utilizan porque está rebasado.

“En el tema de vivienda estamos proponiendo que haya vivienda social para que los jóvenes puedan adquirir vivienda, que haya un sistema de financiamiento distinto al que existe por el tema del Infonavit, una nueva reforma laboral que en conjunto vaya quitándole a los patrones el tema de las cargas tributarias”, expuso.

“Pero que también desvincule a las personas del tema de salud y del tema de vivienda, por ejemplo, que las personas tengan un nuevo sistema de salud porque creemos que el que existe está obsoleto, y un nuevo sistema de financiamiento de vivienda que no tenga relación con el patrón”.

Opinó que el esquema actual de préstamos por parte del Infonavit no alcanza para comprar una vivienda, pero tampoco hay manera que una persona que no trabaje acceda a adquirir una casa.