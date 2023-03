CULIACÁN._ La persona que sea candidata presidencial de la oposición en las elecciones de 2024 debe ser quien resulte la más competitiva posible, opinó la Senadora Beatriz Paredes Rangel, en visita de trabajo a Culiacán.

“Además de ser competitivo o competitiva, los ciudadanos a la hora de votar analizan quién puede tener mayor capacidad para gobernar”, agregó.

“Porque una de las cuestiones cruciales en esta competencia va a ser demostrar quién tiene capacidad de gobernar, porque el País va a enfrentar muchísimos problemas y uno de los temas en donde la administración del Presidente actual no ha sido muy eficaz es en la capacidad de gobernar”.

Previo a ingresar a un diálogo con mujeres en Culiacán, la Senadora otorgó una conferencia de prensa en la que Noroeste le cuestionó si compartía la postura de la también Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, sobre que la oposición debe apostar a la sociedad civil en 2024.

“Estoy totalmente de acuerdo, es una postura que hemos planteado de manera conjunta varios precandidatos”, comentó Paredes Rangel.



- ¿Esto sería también en la candidatura presidencial para el 2024? ¿O cree que de verdad alguien emanado de un partido, con una carrera política en un partido ya de tiempo antes, sea quien le pueda hacer frente a Morena en 2024?

- Creo que debe ser una persona, también los que han militado en partidos políticos a veces somos personas, creo que debe ser una persona que resulte la más competitiva posible que, si esa persona ha sido militante de un partido político, si esa persona no ha sido militante de un partido político, a mí no me parece lo más relevante.



La legisladora consideró que en las próximas elecciones lo más importante sería que lograran una gran participación de la ciudadanía.

“Y ojalá la ciudadanía sea la que encuentre mecanismos de participación para que cualquier candidato o candidata que participe como candidata o candidato de la alianza sea quien tenga mayores posibilidades de competencia”.

La Senadora dijo que el sistema electoral mexicano señala que una persona tiene dos vías para registrarse como candidata, una es por parte de un partido político y la otra por la vía independiente.

“Por eso la vía de participación son los partidos políticos, porque las experiencias que hemos tenido con candidatos independientes, todavía no han logrado movilizar una gran corriente”, comentó.