Cañeros piden pago de hasta 60 millones de pesos al Ingenio de Eldorado; protestan en el Congreso de Sinaloa

Productores de caña de azúcar se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir el pago de entre 50 y 60 millones de pesos que, aseguran, les adeuda el Ingenio de Eldorado, adquirido por el Diputado Serapio Vargas Ramírez.

Los inconformes señalaron que hace aproximadamente tres meses entregaron su producción de caña; sin embargo, hasta la fecha no han recibido el pago correspondiente.

Francisco Javier Favela de Garza, Secretario General de la Sección 14 del Ingenio de Eldorado, acudió al recinto legislativo para exigir de manera directa al Diputado Serapio Vargas que cumpla con el pago tanto a los productores como a los trabajadores del ingenio, quienes, afirmó, tampoco han recibido sus salarios.

El dirigente recordó que, cuando el Legislador asumió la administración del ingenio, les aseguró que habría cambios en beneficio del sector cañero. No obstante, afirmó que los acuerdos y mejoras prometidas no se han cumplido y, por el contrario, persiste el adeudo con productores y empleados.

“Nosotros vimos una esperanza en el Diputado y accedimos nosotros a trabajar con ellos bajo unas condiciones deplorables y sin embargo, ya se ha dado el incumplimiento y pues la gente ya está cansada están hartos del mal actuar de la empresa” reclamó.

Debido a la falta de pagos, el dirigente mencionó que han tomado las instalaciones del ingenio desde hace un mes.

“Ahorita está paralizado todo, porque tenemos tomadas las entradas y las salidas. Desde hace un mes se tomó la entrada principal de cargas y descargas y ayer se tomó la decisión de tomar todas las entradas y salidas” comentó.

Asimismo, expresó que la falta de pago ha afectado la economía de las familias que dependen de esta actividad, por lo que demandó una respuesta inmediata.

Durante la manifestación también señalaron a Fortino Bórquez y solicitaron que también dé una respuesta sobre la situación financiera y los adeudos pendientes.

Los manifestantes hicieron un llamado al Diputado Serapio Vargas para dialogar; sin embargo, hasta el momento de la protesta no se había presentado en el recinto legislativo.

Posteriormente, este grupo fue atendido por la Comisión de Asuntos Agropecuarios para buscar una solución.