Canirac Culiacán se deslinda de problemas en guardería participativa

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Culiacán se desligó de las problemáticas denunciadas en la guardería participativa fundada por el gremio, argumentando que el centro dejó de estar bajo su control operativo desde la entrada de la ex presidenta del organismo, Laura Guzmán Torrontegui.

Desde el lunes pasado, un grupo de trabajadoras de la guardería Canirac tomó las instalaciones para denunciar la falta de pago de sus prestaciones laborales.

En un comunicado, la delegación explicó que la guardería participativa fue creada hace más de 30 años como un proyecto social para ofrecer cuidado, alimentación y educación a hijos de trabajadores del sector restaurantero. Sin embargo, durante la presidencia de Laura Guzmán Torrontegui, la administración dejó de depender del Consejo Directivo de Canirac Culiacán.

El organismo camaral indicó que, en el proceso de entrega-recepción de la dirigencia, no se entregó información sobre el estado, funcionamiento o situación administrativa del centro, y que desde entonces Guzmán Torróntegui ha mantenido el control, a pesar de “múltiples solicitudes institucionales” para devolverlo.

“Hasta fechas recientes, la Delegación Culiacán no tuvo acceso a la operación interna de la guardería ni información completa sobre su estado laboral y de infraestructura”.

Añadió que no tuvo acceso a la operación interna ni a datos sobre el estado laboral o de infraestructura de la guardería hasta que, recientemente, se dieron a conocer manifestaciones de trabajadoras y denuncias en medios sobre posibles irregularidades.

“Por ello, nos deslindamos por completo de cualquier responsabilidad sobre la administración actual, sus decisiones y las problemáticas denunciadas”, señala la misiva.

La actual dirigencia subrayó que Guzmán Torróntegui no forma parte del Consejo Directivo, no representa a la cámara ni tiene afiliación vigente, por lo que cualquier acción bajo su gestión es ajena a la estructura y responsabilidad de Canirac Culiacán.

“Cualquier acción o decisión tomada bajo su administración de la guardería es ajena a la estructura y responsabilidad de esta Cámara”, recalcó.

La presidenta del organismo, Karla Fernanda García Beltrán, aseguró en el comunicado que continuarán documentando los hechos y preservando el historial institucional para proteger los proyectos del gremio.

“Canirac Culiacán reafirma su compromiso de informar oportunamente a la opinión pública y a sus agremiados sobre cualquier novedad relacionada con este caso”, asegura.