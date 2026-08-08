$!Canje de uniformes escolares alcanza 6% durante primera semana en Sinaloa: Textileros

El programa de canje de uniformes y calzado escolar gratuitos alcanzó alrededor de 6 por ciento durante su primera semana de operación en Sinaloa, informó Antonio Vázquez, presidente de la Asociación de Textileros del Estado de Sinaloa.

Señaló que el programa arrancó con buena afluencia en los centros de canje y que será a partir del próximo lunes cuando podrán evaluar con mayor precisión el comportamiento y los porcentajes de canje.

“Tenemos un porcentaje de un cinco o seis por ciento, considerando que tenemos tres semanas, 21 días de canje, es algo bueno”, señaló.

Vázquez explicó que el uniforme de preescolar es el que registra mayor movimiento y suele agotarse más rápido, debido a que muchos de los menores que ingresan a ese nivel son de nuevo ingreso.

“Regularmente los niños no tienen, son nuevos a la escuela y es el que más se mueve, el uniforme más pequeñito y es el que se acaba más rápido”, comentó.