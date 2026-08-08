$!Canje de uniformes escolares alcanza 6% durante primera semana en Sinaloa: Textileros

El programa de canje de uniformes y calzado escolar gratuitos alcanzó alrededor de 6 por ciento durante su primera semana de operación en Sinaloa, informó Antonio Vázquez, presidente de la Asociación de Textileros del Estado de Sinaloa.
Señaló que el programa arrancó con buena afluencia en los centros de canje y que será a partir del próximo lunes cuando podrán evaluar con mayor precisión el comportamiento y los porcentajes de canje.
“Tenemos un porcentaje de un cinco o seis por ciento, considerando que tenemos tres semanas, 21 días de canje, es algo bueno”, señaló.
Vázquez explicó que el uniforme de preescolar es el que registra mayor movimiento y suele agotarse más rápido, debido a que muchos de los menores que ingresan a ese nivel son de nuevo ingreso.
“Regularmente los niños no tienen, son nuevos a la escuela y es el que más se mueve, el uniforme más pequeñito y es el que se acaba más rápido”, comentó.
En los grados posteriores, agregó, las familias suelen reutilizar prendas de ciclos anteriores, por lo que la demanda disminuye.
Sobre la operación de los centros de canje, reconoció que han detectado algunos establecimientos no registrados, aunque afirmó que se trata de casos aislados y no de una situación masiva como en años anteriores.
“Todavía encontramos algunos centros de canje no registrados de forma aislada, lo estamos reportando al Comité de Uniformes y Útiles Escolares”, dijo.
Explicó que ante este tipo de situaciones se puede suspender el canje a través de la plataforma digital, aunque aclaró que desconoce cuántos establecimientos han sido sancionados, pues se trata de información que maneja directamente la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el comité del programa.
El empresario señaló que este año no esperan superar el número de uniformes y útiles canjeados en el ciclo anterior, debido a que la matrícula escolar disminuyó.
“Como tal no podemos superarlo. Creo que con que se cumpliera esa matrícula sería bueno”, apuntó.
Añadió que el programa genera alrededor de 12 mil empleos directos e indirectos en Sinaloa, entre la fabricación de uniformes, calzado y útiles escolares.