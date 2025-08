$!Canje de uniformes y útiles escolares en Culiacán con menos demanda que años anteriores

“Otros años empezamos como el 15 de agosto y este año empezamos antes, por experiencia, es que a lo mejor la gente aún anda de vacaciones, o ese tipo de cosas, que no nos programamos”.

“Porque muchos no saben si se van a quedar aquí o se van a ir, si va a entrar a la escuela o no va a entrar a la escuela. Muchos papás nos han comentado que ‘ay, ojalá que este año no se interrumpa’, ‘ojalá que este año sí puedan ir bien a clases’, queremos paz y que nuestra economía funcione mejor”.

El comerciante explicó que son dos uniformes por alumno, que brindan a los padres un ahorro de hasta 450 pesos, pero es importante que vayan personalmente a revisar las telas, porque después no hay devoluciones.

Es importante verificar que el uniforme sea de buena calidad, que no tengan defectos, que tengan los sellos, que cumplan con las especificaciones del programa... si no te dan buena calidad, puedes elegir a otro proveedor”.

Por otra parte, Dalia García, también encargada de una papelería, dijo que aunque el martes inició lento, el lunes hicieron canje de 400 paquetes escolares de 7 mil paquetes que esperan entregar.