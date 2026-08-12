Canje de uniformes y útiles escolares en Sinaloa roza el 30%; no hay centros suspendidos

El canje de uniformes y útiles escolares gratuitos en Sinaloa registra un avance cercano al 30 por ciento en su segunda semana, informó el secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia.

El funcionario detalló que el programa registra un 30 por ciento de avance en el canje de uniformes, mientras que los útiles escolares llevan 28 por ciento, y el calzado dirigido a estudiantes de preescolar, alcanza alrededor del 10 por ciento.

“Al día de ayer iba al 28 por ciento de avance. Tenemos uniformes al 30 por ciento, útiles al 28 por ciento, y el calzado, un poquito más retrasado porque es para preescolar, ese va al 10 por ciento”, informó.

Aguerrebere Espitia aseguró que el programa avanza conforme a lo previsto y que hasta el momento no han recibido denuncias formales contra establecimientos autorizados.

“No tenemos ninguna denuncia formal realizada, no tenemos ningún centro suspendido todavía. Está avanzando”, apuntó.

Explicó que durante esta semana corresponde realizar el canje a las familias cuyos apellidos comienzan de la G a la O, mientras que la próxima semana será el turno de las letras P a la Z.

A partir del 24 de agosto y hasta el 13 de noviembre, fecha establecida para el cierre del programa, podrán realizar el canje las familias que se encontraban de vacaciones o que no pudieron hacerlo durante las semanas correspondientes.

“Vamos en línea con los años pasados. Vamos bien”, aseguró el secretario.

Aguerrebere Espitia señaló que la Secretaría de Economía habilitó a los proveedores participantes y cuenta con alrededor de mil centros de canje, además de que se destinaron 80 millones de pesos para el programa.

El funcionario hizo un llamado a las familias a reportar cualquier irregularidad que detecten durante el proceso, ya sea mediante la plataforma habilitada para recibir quejas o directamente ante la Secretaría de Economía.

“Ustedes también ayúdennos a dárnoslas a conocer... entonces sí, que se reporten hay una página de internet para poner estas quejas o directamente aquí en la Secretaría”, pidió.