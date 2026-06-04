$!Capacita CEDH a más de 100 servidores públicos de Sinaloa en atención ciudadana y derechos humanos

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa informó que capacitó a 108 servidores públicos estatales y municipales en materia de derechos humanos y servicio público con el objetivo de fortalecer el derecho de la ciudadanía a recibir una atención digna por parte de las instituciones públicas. La actividad se realizó en coordinación con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, como parte de los trabajos de la Comisión Permanente de Vigilancia y Control Estado-Municipios, integrada por la dependencia estatal y las sindicaturas de procuración de los ayuntamientos.

La capacitación estuvo a cargo de la visitadora general de la CEDH, Reyna Isabel Mendoza Osuna, quien ofreció una sensibilización dirigida a las y los funcionarios convocados con el propósito de reforzar el respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones.

Durante la jornada denominada “Derechos humanos en el ejercicio del servicio público”, la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, señaló que este tipo de acciones buscan garantizar el respeto, la igualdad y el bienestar colectivo, además de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones que tienen los servidores públicos hacia la sociedad. En la capacitación participaron representantes de órganos internos de control de diversas dependencias estatales, entre ellas la Secretaría de Educación Pública y Cultura, el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, el Sistema DIF Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Cultura, la Universidad de la Policía y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, entre otras. También asistieron síndicos procuradores, personal de órganos internos de control y funcionarios municipales de Choix, El Fuerte, Guasave, Juan José Ríos, Mocorito, Sinaloa de Leyva, Angostura, Culiacán, Navolato, Eldorado, Salvador Alvarado, Elota, Mazatlán, Escuinapa y San Ignacio.