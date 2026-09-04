$!Capacita Congreso de Sinaloa a su personal de Protección Civil

Con el objetivo de preparar a su personal para actuar ante una emergencia, el Congreso del Estado de Sinaloa capacitó a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil en prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, además de simulacros de evacuación.

La presidenta de la Comisión de Protección Civil, Reynalda Leyva Urías, destacó que esta preparación permitirá a los brigadistas contar con mayores herramientas para prevenir y responder ante situaciones de riesgo, además de proteger tanto al personal como a las personas que acuden a las instalaciones del Congreso.

El coordinador municipal de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, señaló que el taller tiene un enfoque principalmente práctico, con ejercicios relacionados con evacuación, búsqueda y rescate.