$!Capacita Congreso de Sinaloa a su personal de Protección Civil

Con el objetivo de preparar a su personal para actuar ante una emergencia, el Congreso del Estado de Sinaloa capacitó a los integrantes de la Unidad Interna de Protección Civil en prevención y combate de incendios, búsqueda y rescate, además de simulacros de evacuación.
La presidenta de la Comisión de Protección Civil, Reynalda Leyva Urías, destacó que esta preparación permitirá a los brigadistas contar con mayores herramientas para prevenir y responder ante situaciones de riesgo, además de proteger tanto al personal como a las personas que acuden a las instalaciones del Congreso.
El coordinador municipal de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, señaló que el taller tiene un enfoque principalmente práctico, con ejercicios relacionados con evacuación, búsqueda y rescate.
Subrayó que uno de los principios fundamentales es la autoprotección, por lo que antes de auxiliar a otras personas es necesario saber cómo ponerse a salvo.
La capacitación es impartida con apoyo de la coordinación municipal, a través de Juan Alberto Rodríguez Sánchez, jefe del área de Capacitación, quien cuenta con 21 años de experiencia en esta materia.
Las actividades iniciaron este viernes y se desarrollarán hasta el próximo 7 de septiembre, como parte del Programa Interno de Protección Civil del Poder Legislativo.