Capacita Sipinna a casi 35 mil personas en derechos de niñas, niños y adolescentes en Sinaloa

De enero a julio de este año, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Sinaloa ha capacitado a 34 mil 996 personas en los 20 municipios del estado con el objetivo de fortalecer la promoción, protección y garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.

De acuerdo con información difundida por el organismo, del total de personas capacitadas, 22 mil 939 corresponden a niñas, niños y adolescentes, mientras que 12 mil 57 son servidores públicos que participaron en procesos de formación enfocados en la prevención de la violencia, la protección integral y el respeto a los derechos de este sector de la población.

Las capacitaciones fueron realizadas en coordinación con Sipinna Nacional, Fundación Guardianes, World Vision México, Unicef, Pacto por la Primera Infancia y la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

La secretaria ejecutiva de Sipinna Sinaloa, Connie Zazueta Castro, señaló que la protección de la niñez requiere instituciones capacitadas y una sociedad informada para prevenir situaciones de riesgo y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.

“La protección de niñas, niños y adolescentes requiere instituciones preparadas, comunidades informadas y una sociedad comprometida, por lo que cada capacitación representa una oportunidad para fortalecer la prevención, garantizar sus derechos y construir un Sinaloa donde todas y todos puedan desarrollarse en entornos seguros, libres de violencia y con igualdad de oportunidades”, expresó.

La funcionaria agregó que la administración estatal ha impulsado la capacitación de quienes trabajan directamente con niñas, niños y adolescentes, así como el fortalecimiento de las capacidades de los propios menores para que conozcan y ejerzan sus derechos.

Entre los temas abordados durante las jornadas destacan la protección integral y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes; la prevención de las violencias durante la adolescencia, así como la aplicación del protocolo para la prevención, detección, atención, notificación, canalización y seguimiento de casos de violencia sexual en educación básica.

Según Sipinna, estos contenidos buscan proporcionar herramientas a servidores públicos, personal educativo y a la propia población infantil y adolescente para identificar situaciones de riesgo, actuar de manera oportuna y promover una cultura de respeto a los derechos humanos.

El organismo señaló que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer las capacidades institucionales y fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en la defensa y ejercicio de sus derechos.

Asimismo, informó que continuará trabajando de manera coordinada con instituciones de los tres órdenes de gobierno y organizaciones de la sociedad civil para ampliar las acciones de capacitación y contribuir a la construcción de entornos seguros y protectores para la niñez y adolescencia en Sinaloa.