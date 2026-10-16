Capacitan a 17 personas en Culiacán para instalar cargadores de autos eléctricos

Un total de 17 personas concluyeron el primer curso de capacitación para instalar cargadores de autos eléctricos en Culiacán, una formación impulsada por el Ayuntamiento para abrir oportunidades laborales y de emprendimiento en el sector de la electromovilidad.

El curso fue organizado por el Ayuntamiento de Culiacán, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa.

Como parte del programa, el Gobierno Municipal subsidió el 50 por ciento del costo de la capacitación para los 17 participantes, con el objetivo de facilitar su acceso a conocimientos técnicos para instalar cargadores de vehículos eléctricos.

Además de la formación, el Ayuntamiento gestionó la incorporación de los egresados al programa estatal Saber Hacer, de la Secretaría de Economía, mediante el cual podrán acceder a paquetes de herramientas especializadas para ofrecer estos servicios.

La entrega de constancias se realizó este viernes 16 de octubre en las instalaciones del plantel Icatsin Culiacán 1, donde autoridades municipales y educativas reconocieron la participación de quienes concluyeron el curso.

Con esta capacitación, los egresados podrán buscar oportunidades laborales o emprender sus propios servicios de instalación de cargadores eléctricos, una actividad vinculada con el crecimiento de la electromovilidad.

El Ayuntamiento señaló que estas acciones buscan fortalecer las capacidades laborales de la población y facilitar el acceso a herramientas para desarrollar actividades productivas.