$!Capacitan a Abogadas Violetas en nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

CULIACÁN._ Con el fin de fortalecer los conocimientos jurídicos y la capacidad de aplicación práctica en la defensa de los derechos de las mujeres, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, llevó a cabo la capacitación: “Conocimiento del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, dirigida al personal de Abogadas Violetas. Esta jornada formativa busca que quienes brindan orientación y acompañamiento a mujeres cuenten con herramientas jurídicas actualizadas para la correcta aplicación de este nuevo marco normativo, el cual permitirá homologar los procedimientos civiles y familiares en todo el País, promoviendo procesos más ágiles, transparentes y con un enfoque centrado en la protección de los derechos humanos.

La capacitación fue impartida por la Jueza Érika Manjarrez González, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Guasave; y por la Jueza Carolina Tirado Castro, del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de Salvador Alvarado, quienes compartieron con el personal los principales cambios, alcances y retos que implica la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Durante la sesión se abordaron temas clave relacionados con los procedimientos en materia familiar, como pensiones alimenticias, guarda y custodia, convivencia familiar y otros mecanismos legales que inciden directamente en la vida de las mujeres, así como en la protección de niñas, niños y adolescentes.

En un comunicado, la Secretaria de las Mujeres de Sinaloa, Ana Chiquete Elizalde, destacó la importancia de la capacitación permanente para fortalecer la atención institucional y garantizar que las mujeres reciban orientación jurídica adecuada y oportuna. “Lograr la capacitación constante de quienes trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres es fundamental para construir un verdadero acceso a la justicia. En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, reiteramos que los derechos deben traducirse en acciones concretas. Por ello, desde el Gobierno del Estado de Sinaloa y en coordinación con el Poder Judicial, impulsamos estos espacios de profesionalización para que cada vez más mujeres puedan acceder a la justicia”, expresó.