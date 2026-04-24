$!Capacitan a abogados en Sinaloa ante el nuevo paradigma de la justicia civil y familiar

Con el objetivo de enfrentar uno de los cambios más trascendentales en el sistema de justicia mexicano, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, el Colegio de Abogados licenciado Eustaquio Buelna y la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa inauguraron este jueves un curso de capacitación especializado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El evento, que reúne a 55 participantes de los cuales 32 pertenecen a la comunidad académica y docente de la Escuela Libre de Derecho, busca preparar a los profesionales del derecho para la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento, prevista para el 1 de abril de 2027.
Durante su mensaje de bienvenida, Rodolfo Campoy de la Vega, Rector de la Escuela Libre de Derecho, destacó que este código, publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, representa un rediseño procesal que prioriza principios como la oralidad, la igualdad procesal, la celeridad y la digitalización.
“Esta gran oportunidad que nos dan en la escuela libre de derecho de Sinaloa para sumar esfuerzos en un tema tan trascendental, como es precisamente la implementación y la capacitación del Código Nacional del procedimientos civiles y familiares”, compartió Campoy de la Vega.
El rector explicó que durante décadas México operó con 33 códigos procesales distintos, lo que generaba disparidad en la aplicación de la justicia y complicaba la labor de los litigantes.
Con este nuevo modelo único, se busca resolver los problemas del pluralismo normativo y consolidar un sistema moderno, coherente y eficiente.
“La abogada y el abogado ya no pueden confiar exclusivamente en la estrategia que se desarrolla por escrito”, advirtió.
También subrayó que el nuevo esquema exige dominio de herramientas tecnológicas y una sensibilidad profunda hacia los derechos humanos y la perspectiva de género.
Por su parte, el maestro Sergio Martín Armenta, presidente del Colegio de Abogados Eustaquio Buelna, calificó la capacitación continua no como una opción, sino como una responsabilidad inherente y una obligación profesional para todos los servidores públicos y académicos.
Martín Armenta señaló que, aunque la transición es ambiciosa, los abogados sinaloenses cuentan con la experiencia previa de los juicios orales en otras materias, lo que facilita la familiarización con ejes como la inmediación y la concentración.
Asimismo, destacó que este código será base fundamental del derecho procesal contemporáneo, impactando incluso de forma supletoria en la Ley de Amparo.
La declaratoria formal de los trabajos fue realizada a las 5:26 horas por el magistrado Felipe Alberto Valle Nieblas, quien asistió en representación del magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Sinaloa, Jesús Iván Chávez Rangel.
Valle Nieblas deseó éxito a los asistentes y destacó que este esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial, la academia y los gremios de abogados redundará en beneficio de todos los usuarios de la justicia en Sinaloa.
En el presídium también estuvieron presentes el maestro José Carlos Álvarez Ortega, Rector de la Universidad de la Policía del Estado de Sinaloa, y se reconoció la labor organizativa del maestro José Miguel Loira Pereira, vicepresidente del Colegio de Abogados y coordinador de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.