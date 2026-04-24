$!Capacitan a abogados en Sinaloa ante el nuevo paradigma de la justicia civil y familiar

Con el objetivo de enfrentar uno de los cambios más trascendentales en el sistema de justicia mexicano, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, el Colegio de Abogados licenciado Eustaquio Buelna y la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa inauguraron este jueves un curso de capacitación especializado en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

El evento, que reúne a 55 participantes de los cuales 32 pertenecen a la comunidad académica y docente de la Escuela Libre de Derecho, busca preparar a los profesionales del derecho para la entrada en vigor de este nuevo ordenamiento, prevista para el 1 de abril de 2027.

Durante su mensaje de bienvenida, Rodolfo Campoy de la Vega, Rector de la Escuela Libre de Derecho, destacó que este código, publicado originalmente en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, representa un rediseño procesal que prioriza principios como la oralidad, la igualdad procesal, la celeridad y la digitalización.

“Esta gran oportunidad que nos dan en la escuela libre de derecho de Sinaloa para sumar esfuerzos en un tema tan trascendental, como es precisamente la implementación y la capacitación del Código Nacional del procedimientos civiles y familiares”, compartió Campoy de la Vega.