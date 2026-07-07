Culiacán
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Capacitación

Capacitan a personal del DIF Sinaloa en operación de refugios temporales ante temporada de lluvias

La capacitación fue impartida por Protección Civil Estatal como parte de los preparativos para la temporada de lluvias y ciclones 2026
Ubaldo Robles |
07/07/2026 18:12
07/07/2026 18:12

Personal del Sistema DIF Sinaloa y de los DIF municipales recibió una capacitación sobre “Administración de Refugios Temporales en Situación de Emergencia”, impartida por el Instituto Estatal de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la atención a la población durante situaciones de emergencia.

La capacitación fue realizada en el auditorio del Sistema DIF Estatal y estuvo dirigida al personal operativo y administrativo responsable de la instalación y funcionamiento de refugios temporales.

Durante la jornada, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, del Instituto Estatal de Protección Civil impartió la conferencia “Gestión de Riesgo en Temporada de Lluvias y Ciclones”, en la que abordó medidas para la organización y coordinación de estos espacios durante contingencias.

Posteriormente, Gabriel Oliva Ortiz expuso el tema ‘Administración de Refugios Temporales en Situación de Emergencia’, enfocado en protocolos y procedimientos para su correcta operación.

De acuerdo con el DIF Sinaloa, esta capacitación forma parte de las acciones preventivas previas a la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta y brindar una atención ordenada a las familias que requieran resguardo.

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