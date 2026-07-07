Capacitan a personal del DIF Sinaloa en operación de refugios temporales ante temporada de lluvias

Personal del Sistema DIF Sinaloa y de los DIF municipales recibió una capacitación sobre “Administración de Refugios Temporales en Situación de Emergencia”, impartida por el Instituto Estatal de Protección Civil, con el objetivo de fortalecer la atención a la población durante situaciones de emergencia.

La capacitación fue realizada en el auditorio del Sistema DIF Estatal y estuvo dirigida al personal operativo y administrativo responsable de la instalación y funcionamiento de refugios temporales.

Durante la jornada, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, del Instituto Estatal de Protección Civil impartió la conferencia “Gestión de Riesgo en Temporada de Lluvias y Ciclones”, en la que abordó medidas para la organización y coordinación de estos espacios durante contingencias.

Posteriormente, Gabriel Oliva Ortiz expuso el tema ‘Administración de Refugios Temporales en Situación de Emergencia’, enfocado en protocolos y procedimientos para su correcta operación.

De acuerdo con el DIF Sinaloa, esta capacitación forma parte de las acciones preventivas previas a la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta y brindar una atención ordenada a las familias que requieran resguardo.