Captan en video a chofer usando tarjeta estudiantil para registrar pasaje; transportistas anuncian sanciones

Un video difundido en redes sociales, en el que se observa a un chofer del transporte urbano utilizar una tarjeta estudiantil para registrar el abordaje de un pasajero, derivó en una investigación interna y en el anuncio de posibles sanciones por parte de dirigentes del sector transportista de Culiacán.

La grabación muestra al operador validando una tarjeta con tarifa preferencial mientras aparentemente cobra al usuario el costo correspondiente a un pasaje normal.

Esta práctica permitiría registrar ante el sistema un ingreso de tarifa reducida, de alrededor de 3.50 pesos, mientras se recibe el pago completo del pasajero, que actualmente es de 15 pesos.

Ante la difusión del material, José Manuel Mendívil, presidente de la Alianza del Transporte Urbano de Culiacán, informó que el caso ya es revisado y que cualquier irregularidad comprobada será sancionada.

“El que haga mal uso, sea chofer o sea quien sea, se le va a actuar. No podemos permitir este tipo de anomalías que afectan tanto al sistema como a la economía del servicio”, expresó.

Explicó que las unidades cuentan con sistemas de videovigilancia y monitoreo que permiten detectar posibles anomalías en el uso de las tarjetas de descuento y en el registro de pasajeros.

Detalló que cuando una persona que paga tarifa normal es registrada como estudiante, el sistema contabiliza un ingreso menor al realmente cobrado, lo que impacta directamente en la operación del transporte urbano.

“Es como si nos estuvieran robando. Se sube un pasajero normal y se registra como estudiante, y eso afecta directamente la operación”, señaló.

Mendívil agregó que, a raíz de este caso, se reforzarán las medidas de supervisión para prevenir este tipo de conductas y se exhortará a los estudiantes a no prestar sus credenciales ni permitir que sean utilizadas por terceros.

“Pedimos a los estudiantes que cuiden su credencial y que la utilice únicamente el titular. El mal uso nos perjudica a todos”, manifestó.

Asimismo, indicó que el sector transportista analiza nuevas herramientas para fortalecer los mecanismos de validación de usuarios con tarifa preferencial, entre ellas sistemas biométricos como la huella digital.

Joel Camacho González, presidente de la Federación de Autotransportes del Estado de Sinaloa, aseguró que las investigaciones se realizarán contra cualquier persona involucrada en irregularidades y no únicamente contra un operador en particular.

“Esto no va contra alguien en particular. Ya hay evidencia y se va a actuar conforme a lo que corresponda en cada caso”, afirmó.

Los representantes del transporte urbano reiteraron que los casos detectados serán investigados y, de ser necesario, canalizados a las instancias correspondientes, con el objetivo de evitar afectaciones al sistema de transporte y garantizar el correcto uso de las tarifas preferenciales.