$!Captura PC a cocodrilo de casi tres metros en el campo El Diez y lo liberan en su hábitat

Un cocodrilo de casi tres metros de largo fue capturado por elementos de Protección Civil de Culiacán y el Grupo Especializado en la Protección Animal la semana pasada, mientras éste deambulaba por canales de riego y tierras de cultivo.

La mañana del jueves el espécimen fue asegurado y liberado en una acción conjunta entre personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Grupo Especializado en la Protección Animal.

El titular de PC Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, dio a conocer que este ejemplar adulto fue asegurado en el campo El Diez, mediante un reporte de vecinos de esa comunidad.