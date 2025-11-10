Culiacán
|
Operativo

Captura PC a cocodrilo de casi tres metros en el campo El Diez y lo liberan en su hábitat

En lo que va de 2025, ya van tres cocodrilos liberados por parte de PC Culiacán y GEPA, debido a que el pasado mes de junio fueron regresados a su hábitat natural otros dos, uno de cuatro metros de largo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/11/2025 16:25
10/11/2025 16:25

Un cocodrilo de casi tres metros de largo fue capturado por elementos de Protección Civil de Culiacán y el Grupo Especializado en la Protección Animal la semana pasada, mientras éste deambulaba por canales de riego y tierras de cultivo.

La mañana del jueves el espécimen fue asegurado y liberado en una acción conjunta entre personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Grupo Especializado en la Protección Animal.

El titular de PC Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, dio a conocer que este ejemplar adulto fue asegurado en el campo El Diez, mediante un reporte de vecinos de esa comunidad.

Luego, mediante los protocolos de seguridad y bienestar animal, fue liberado en una laguna con la finalidad de regresarlo a su hábitat natural.

Con este, suman tres cocodrilos liberados por parte de PC Culiacán y GEPA en lo que va del presente año, debido a que el pasado mes de junio fueron regresados a su hábitat natural otros dos ejemplares, uno de los cuales medía cuatro metros de largo.

Jesús Bill Mendoza hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte al 911 la presencia de cocodrilos o de cualquier especie animal, y pueda acudir personal especializado a realizar las labores con las medidas preventivas correspondientes para asegurarlos.

“La recomendación es no intentar cazarlos o darles comida, arrojarles piedras, porque puede ser muy peligroso”, aseguró.

