$!Capturan caimán de tres metros dentro de un domicilio en El Trébol, en Navolato

Un caimán de aproximadamente tres metros de longitud fue capturado este lunes al interior de un domicilio de la comunidad de El Trébol, Navolato, luego de que las altas mareas provocaran que el reptil saliera de su cauce.

Missael Olivares, jefe operativo de Protección Civil de Navolato, informó que el reporte se recibió durante la mañana y personal de la corporación acudió de inmediato al lugar, donde localizaron al animal dentro de un corral de ganado.

Para realizar la captura, los elementos utilizaron cuerdas para lazar al caimán y posteriormente inmovilizarlo.

También cubrieron sus ojos y sujetaron su hocico para poder someterlo de manera segura.