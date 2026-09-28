$!Capturan caimán de tres metros dentro de un domicilio en El Trébol, en Navolato

Un caimán de aproximadamente tres metros de longitud fue capturado este lunes al interior de un domicilio de la comunidad de El Trébol, Navolato, luego de que las altas mareas provocaran que el reptil saliera de su cauce.
Missael Olivares, jefe operativo de Protección Civil de Navolato, informó que el reporte se recibió durante la mañana y personal de la corporación acudió de inmediato al lugar, donde localizaron al animal dentro de un corral de ganado.
Para realizar la captura, los elementos utilizaron cuerdas para lazar al caimán y posteriormente inmovilizarlo.
También cubrieron sus ojos y sujetaron su hocico para poder someterlo de manera segura.
“Con las altas mareas han salido de sus cauces, entonces nos animamos a arriesgarnos con cautela y precaución”, explicó Olivares sobre el trabajo que realizan para proteger a la población.
El jefe operativo señaló que El Trébol es una zona donde frecuentemente se reporta la presencia de caimanes y cocodrilos, debido a que por el sector pasan desembocaduras de drenes.
Sin embargo, las condiciones actuales de agua han favorecido que los animales salgan de sus cauces y se acerquen a zonas habitadas.
Olivares explicó que durante la captura primero se cubren los ojos del animal para reducir su visibilidad y facilitar que el personal pueda acercarse y realizar las maniobras de inmovilización.
Ante la presencia de este tipo de animales, Protección Civil recomendó a la población no acercarse ni intentar capturarlos, así como mantener alejados a los menores y reportar inmediatamente cualquier avistamiento al 911, para que personal especializado acuda al sitio.
El caimán capturado tenía una longitud aproximada de tres metros. Protección Civil indicó que no fue posible determinar su peso.