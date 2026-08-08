Cárceles de Sinaloa acumulan 41 quejas por omisiones y falta de atención a internos

El sistema penitenciario de Sinaloa acumula 41 quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos entre enero y el 5 de agosto de 2026, principalmente por presuntas omisiones en el cuidado, seguridad y atención de las personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la estadística de la CEDH, la mayor cantidad de señalamientos corresponde a la zona centro, donde se encuentra el Centro Penitenciario “Aguaruto”, en Culiacán, con 20 quejas.

Le siguen la zona norte, correspondiente al Centro Penitenciario “Goros II”, en Ahome, y la zona sur, donde se encuentra el Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, con nueve quejas cada una.

En la zona Évora, correspondiente al Centro Penitenciario Región Évora, en Angostura, se contabilizaron tres quejas.

Durante el primer trimestre del año, de enero a marzo, la CEDH registró 13 quejas contra el sistema penitenciario: seis correspondieron a Aguaruto, en Culiacán; cinco a Goros II, en Ahome; una al penal Región Évora, en Angostura, y una a El Castillo, en Mazatlán.

Para el segundo trimestre, de abril a junio, los señalamientos aumentaron a 20. De estos, 10 fueron en Aguaruto, cuatro en Goros II, uno en Región Évora y cinco en El Castillo.

El acumulado de la Comisión Estatal hasta el 5 de agosto alcanza las 41 quejas, por lo que también contempla los señalamientos registrados durante julio y los primeros días de agosto.

Omisiones en el cuidado y atención médica

Entre los hechos violatorios documentados por la CEDH destaca la omisión del personal de los centros penitenciarios o de detención en el cumplimiento de su deber reforzado de cuidado respecto de la vida de las personas privadas de la libertad, con 11 casos.

También se registraron cuatro hechos por omisión en el cumplimiento del deber reforzado de cuidado de la vida e integridad de las personas privadas de la libertad bajo custodia del Estado.

La falta de atención médica aparece igualmente entre los principales señalamientos, con cuatro casos por omisión de proporcionar atención médica o suministrar medicamentos a personas privadas de la libertad.

La estadística contempla además tres casos por omitir custodiar, vigilar, proteger o brindar seguridad a lugares, instalaciones o bienes en general, afectando los derechos de terceros, así como tres por cobros indebidos a personas privadas de la libertad.

Otros hechos violatorios registrados fueron uno por impedir que las personas privadas de la libertad reciban visitas; uno por impedir la visita íntima; uno por impedir que realicen actividades que garanticen la reinserción social; y uno por no compurgar la pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio.

Asimismo, la CEDH registró un caso relacionado con tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Comisión Estatal explicó que el número de hechos violatorios no necesariamente coincide con el total de quejas, debido a que los casos que son remitidos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no se incorporan en este apartado de la estadística estatal.

La dependencia señaló que entre los casos que son enviados a la instancia nacional también suelen encontrarse señalamientos relacionados con la falta de atención médica.