Carlos Emilio Báez Robles es un joven taekwondoín de 13 años quien a su corta edad ha participado en competencias internacionales poniendo en alto su nombre y el de México con una medalla de plata y una de bronce.

Inició su formación en el Taekwondo a los cuatro años de edad en el preescolar, por gusto, ahí descubrió una gran habilidad y lo que más tarde se convertiría en su pasión y lo llevaría a conocer el país entero, el viejo mundo y parte de Sudamérica.

“Empecé a los cuatro años, empecé en mi escuela, ahí había talleres de música, robótica, educación física, y todos esos talleres, estaba Taekwondo, a mí me gusto, me metí y me empezó a gustar más hasta el momento que lo empecé a tomar como deporte, empecé a ir a entrenar en las tardes”, explicó.