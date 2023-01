Carlos Enrique pidió raite para ir a su trabajo y ahora se debate entre la vida y la muerte

Como un día normal Carlos Enrique salió de su domicilio ubicado en la colonia 5 de Febrero para dirigirse a su trabajo en la comunidad de Arroyo Grande en la sindicatura de Sanalona, pidió raite y se subió a una pipa que minutos más tarde se impactaría contra un vehículo particular.

Del accidente, cinco personas perdieron la vida y Enrique y un menor luchan por mantenerse con vida.

Era el 30 de diciembre, en casa su familia organizaba el festejo para despedir el 2022 cuando recibieron la noticia de que Carlos Enrique había sufrido un accidente y se encontraba muy grave con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo.

“Desde que empezó nos han dicho que tengamos fe, que se puede morir, que está delicado, pero ahí va, poco a poquito, ha mejorado, pero todavía está muy grave”, explicó María Isabel, su madre.

Se llama Carlos Enrique Beltrán Cárdenas, tiene 32 años de edad, es viudo y tiene tres hijas: Dana Paulet, de 13 años; Rosalinda, de 10 años; y Ximena Monserrat, de 7 años.

Su esposa murió hace dos años y medio dejándolo viudo y al cuidado de las tres menores. Sus padres María Isabel y Enrique se han convertido en el pilar de su familia, son quienes se hacen cargo de sus hijas mientras él se debate entre la vida y la muerte en una cama de terapia intensiva en el Hospital Civil de Culiacán.

“El 4 de julio cumple tres años que murió (su esposa), todavía las niñas sufren mucho, y ahora con su papá dicen: ¿por qué Dios nos tiene tanto coraje?, primero mi mamá y ahora mi papá. Pero tu papá no está muerto, les digo”, explica la abuela.

“Él era con ellas muy cariñoso, no quiero decir era, porque sé que va a salir mijo, tiene que salir”.

Carlos Enrique tiene quemaduras internas y externas en el 80 por ciento de su cuerpo, se encuentra internado en terapia intensiva y no puede hablar. Cuando ingresó al hospital y vio a su madre su petición fue que cuidara de sus tres hijas.

“Entré con él, llegó consciente, platicando y me encargó mucho a las niñas, le dije: no que te las encargo, usted tiene que salir, tiene que luchar por ellas, y me dijo si ama, le prometo que le voy a echar ganas”, recordó María Isabel.

Han pasado cinco días desde el accidente y Carlos Enrique ha mostrado un poco de mejoría, está consciente, pero su estado aún es delicado. Desde entonces las recetas médicas y la cuenta del hospital han ido en aumento, por lo que la familia pide apoyo a la sociedad para cubrir la cuenta de hospital.

“Está consciente, sí nos escucha cuando hablamos con él, ahorita gracias a Dios ya lo están alimentando, ahí va, poco a poco”, dijo su madre. “Aquí vamos a seguir mientras Dios me lo siga prestando”.

“Tengo miedo, sí, pero tengo mucha fe; lloro mucho, pero no pienso que se me va ir, me da mucha tristeza verlo así, porque es muy trabajador, se me parte el alma al verlo, pero lo encomiendo mucho a Dios y sé que él lo va a sacar adelante”, dijo su madre, María Isabel.

LOS INTERESADOS EN AYUDAR

Quien desee solidarizarse con la familia de Carlos Enrique y pueda realizar un donativo que ayude a cubrir los medicamentos puede comunicarse con Enrique, su padre al 6671919795 o con su madre María Isabel al 6673581935 o realizar una transferencia bancaria a la cuenta Bancoppel 4169160467411956 a nombre de Víctor Manuel.