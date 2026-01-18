Carnaval de Mazatlán marca agenda de seguridad y refuerzan presencia federal en Sinaloa

CULIACÁN._ La organización del Carnaval de Mazatlán 2026 se convirtió en uno de los ejes de la estrategia de seguridad en Sinaloa, para la cual se mantendrá la presencia permanente de fuerzas federales y operativos especiales, señaló el Gobernador Rubén Rocha Moya.

Destacó que la entidad se prepara para una serie de actividades con alta concentración de visitantes, entre ellas la fiesta mazatleca, lo que obliga a reforzar las tareas de vigilancia en coordinación con el Ejército y otras corporaciones.

“Más ahora que nos estamos preparando para una serie de eventos especiales, ya saben que está el Carnaval de Mazatlán, pero no solamente ese Carnaval, todos”, expresó.

Rocha Moya explicó que el arribo de elementos federales forma parte de un esquema ordinario de rotación que se realiza aproximadamente cada tres meses, por lo que, pese a los relevos, el estado mantiene su capacidad operativa.

“Del Ejército y de todas las corporaciones están llegando permanentemente. Cada tres meses llegan. También hay que decir que otros salen por razones de rotación, pero están permanente, no tenemos menos personal”, indicó.

El tema fue abordado luego de que se le cuestionó sobre la posible visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Sinaloa. Al respecto, el Gobernador respondió que hasta el momento no existe confirmación oficial.

“No tengo porque en realidad, como le dije ayer en Mazatlán, ni me han dicho que no, ni me han dicho que sí, no me lo han confirmado y ahí está esa posibilidad”, manifestó.

El titular del Ejecutivo estatal reiteró que, independientemente de la agenda federal, los operativos para el Carnaval y otros eventos masivos se mantendrán como prioridad, con la participación de las distintas instancias de seguridad.

El Carnaval de Mazatlán se realizará del 12 al 17 de febrero y es uno de los eventos internacionales de mayor afluencia en el estado.