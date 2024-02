El Carnaval Internacional de Mazatlán 2024 es una muestra de la cultura y arte de este municipio sinaloense y significa un gran desarrollo económico a partir de las actividades turísticas que se llevarán a cabo en las avenidas más concurridas del puerto, señaló Sylvia Cristina Rodríguez González, especialista de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Sin embargo, este espectáculo podría ocasionar que la ciudad se enfrente a una sobresaturación turística, originando una insuficiencia en servicios públicos como agua, drenaje, electricidad y transporte.

“No es la única ciudad, pero si está muy reconocida por todos los aspectos culturales que se han resaltado, lo artístico, también la literatura, poesía, elementos musicales que antes no se tomaban en cuenta... en Mazatlán ha tenido mucho éxito en la afluencia turística, se hace una fiesta regional principal, no solo gobierno participa en la inversión, sino que toda la gente colabora desde la parte artística y participación ciudadana”, mencionó Rodríguez González.

Otro de los datos que dio a conocer, es que, aunque dicho carnaval se lleve a cabo durante un periodo breve, eso no impide que viajen turistas tanto nacionales como internacionales, quienes disfrutan de coronación de reyes, carros alegóricos y presentaciones musicales.

Por otro lado, Jesús Alejandro Meza Aragón, alumno del doctorado en Arquitectura y Urbanismo, externó que cada año se elige una temática específica para el carnaval, en la cual se instalan monigotes a lo largo del malecón como atractivo turístico que invita a consumir los paisajes.

También, expresó que, según su estudio de paisaje urbano y estéticas del imaginario turístico, existe una privatización a ciertos sectores, destinada solamente a quienes pagan su entrada, lo cual ha causado descontento en los mazatlecos.

”El año pasado, por ejemplo, a partir de Olas Altas se privatizó y donde se presentaron los artistas ya tiene un costo, platicando con diversos ciudadanos de Mazatlán comentaban que no estaban de acuerdo con este cambio porque lo tomaban como fiesta tradicional de la ciudad y no les sentaba bien que privatizaran cierta parte porque no podían asistir todos los ciudadanos”, detalló Meza Aragón.