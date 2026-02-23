Carnavales y conciertos en Sinaloa generan derrama superior a $1,690 millones

Los carnavales y conciertos realizados en diversos municipios de Sinaloa entre el 12 y el 22 de febrero dejaron una derrama económica aproximada de mil 690 millones 834 mil 100 pesos y una asistencia acumulada de un millón 742 mil 870 personas, de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de Sinaloa.

El Carnaval de Mazatlán, celebrado del 12 al 17 de febrero, fue el evento con mayor afluencia, al registrar un millón 346 mil 370 asistentes y una derrama estimada en mil 582 millones 784 mil 100 pesos.

En Salvador Alvarado, en la ciudad de Guamúchil, el carnaval y el concierto de Pancho Barraza, realizados del 12 al 17 de febrero, sumaron 272 mil 500 asistentes y una derrama aproximada de 50 millones de pesos.

El Carnaval de Choix, llevado a cabo del 13 al 14 de febrero, reportó 8 mil asistentes y una derrama económica de 4 millones 800 mil pesos.

En Ahome, el concierto de Grupo Firme, realizado el 14 de febrero, congregó a 14 mil personas y generó una derrama estimada en 17 millones de pesos.

El Carnaval de Pericos, en el municipio de Mocorito, efectuado del 14 al 17 de febrero, registró 26 mil asistentes y una derrama de 5 millones 850 mil pesos.

En Topolobampo, el carnaval celebrado del 19 al 22 de febrero reunió a 45 mil asistentes, con una derrama aproximada de 18 millones de pesos.

Por su parte, el Carnaval de Mocorito, realizado del 20 al 22 de febrero, sumó 31 mil asistentes y una derrama económica estimada en 12 millones 400 mil pesos.

En conjunto, los eventos representaron una importante movilización turística y económica en distintas regiones del estado durante el periodo referido, expuso Mireya Sosa Osuna, Secretaria de Turismo Sinaloa durante la conferencia de prensa La Semanera.