$!Carrera Rosa 2025: Culiacán y Mazatlán correrán por la detección oportuna del cáncer de mama

La Carrera Rosa regresa este 2025 en su cuarta edición con el objetivo de crear conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Este evento deportivo y social se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en Culiacán y el 26 de octubre en Mazatlán, reuniendo a miles de sinaloenses en un esfuerzo colectivo por la salud y la solidaridad.

En la capital sinaloense, el punto de salida y meta será sobre el bulevar José Diego Valadés, frente a Plaza Fórum, con recorrido hasta el Teatro Universitario de la UAS. Habrá tres distancias disponibles: 2, 5 y 10 kilómetros, tanto en la modalidad recreativa como competitiva. La cita es a las 7:00 de la mañana.

La inscripción para el nivel recreativo tendrá un costo de 350 pesos (incluye playera, medalla, número de corredor y acceso a recuperación), mientras que para el nivel competitivo será de 450 pesos (con chip de cronometraje). En preventa, los precios son de 320 y 420 pesos respectivamente, hasta el 18 de septiembre.