$!Carrera Rosa 2025: Culiacán y Mazatlán correrán por la detección oportuna del cáncer de mama

La Carrera Rosa regresa este 2025 en su cuarta edición con el objetivo de crear conciencia sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama.
Este evento deportivo y social se llevará a cabo el domingo 5 de octubre en Culiacán y el 26 de octubre en Mazatlán, reuniendo a miles de sinaloenses en un esfuerzo colectivo por la salud y la solidaridad.
En la capital sinaloense, el punto de salida y meta será sobre el bulevar José Diego Valadés, frente a Plaza Fórum, con recorrido hasta el Teatro Universitario de la UAS. Habrá tres distancias disponibles: 2, 5 y 10 kilómetros, tanto en la modalidad recreativa como competitiva. La cita es a las 7:00 de la mañana.
La inscripción para el nivel recreativo tendrá un costo de 350 pesos (incluye playera, medalla, número de corredor y acceso a recuperación), mientras que para el nivel competitivo será de 450 pesos (con chip de cronometraje). En preventa, los precios son de 320 y 420 pesos respectivamente, hasta el 18 de septiembre.
En Mazatlán, la carrera se realizará el domingo 26 de octubre, iniciando en el Monumento al Pescador, atravesando el malecón hasta Olas Altas, donde será el retorno hacia la meta. Los kits en el puerto se entregarán el 25 de octubre en el Estadio Teodoro Mariscal.
Los premios económicos para las categorías competitivas alcanzan hasta 3 mil 500 pesos para el primer lugar en las distancias de 5 y 10 kilómetros, tanto varonil como femenil.
La Carrera Rosa se realiza en beneficio del DIF Sinaloa, institución que destina los recursos recaudados a programas de apoyo para mujeres con cáncer de mama, reconstrucción mamaria y tratamiento oncológico.
“Un, dos, tres por mí y por todos” es el lema de esta edición, que busca unir a la sociedad sin importar edad, género o condición física.
La organización cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, el ISDE, el IMDEC, Protección Civil, Cruz Roja y la Asociación Estatal de Atletismo.
Las inscripciones están disponibles en línea en www.cronohub.com, vía WhatsApp al 667 345 7548 o en las instalaciones de Vibra Radio Culiacán (Corporativo 120, Blvd. Alfonso Zaragoza Maytorena 1980). La entrega de kits en Culiacán será el sábado 4 de octubre de 11:00 a 17:00 horas.
Con esta edición, la Carrera Rosa se consolida como una de las iniciativas deportivas más importantes del Estado, combinando activación física, solidaridad y un mensaje vital: la detección temprana salva vidas