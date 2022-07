$!Carretera a Sanalona, un corredor en el que se adora a la Santa Muerte

“Yo la agarraba y la tiraba para arriba de la casa, era de plástico, y apareció otra vez, la volví a agarrar y la volví a tirar y así estaba”, dijo.

Ante la negativa de querer conservarla, un joven se ofreció a quemarla pero tiempo después, Luz María se tropezó con un objeto que traía consigo un colgante con la imagen de la Santa Muerte en color dorado y con ojos rojos.

“La puso en una piedra y se quemó toda, a los días, iba yo para la tienda y me tropecé yo con algo y me apareció más chiquita, ya esa era de cadena, está muy bonita”, expresó.

A pesar de que le agradó el decorado del colgante, se lo regaló a un familiar, pero la figura seguía apareciendo en su domicilio, por lo que decidió traerla consigo en su bolsa.

“Y ahí la cargo ya en la bolsa le dije: ‘tú no quieres irte ya de aquí conmigo’, pues te voy a cargar en mi bolsa, no la he tirado ni nada, a lo mejor quiere andar conmigo, miedo no le tengo”, finalizó.

Luz María añadió que comparte su fe con la Virgen de Guadalupe y con la Santa Muerte, ya que al traer consigo ambas figuras, dice sentirse más protegida.