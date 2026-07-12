$!Casa Cuna: último refugio para garantizar la seguridad de menores ante omisión de cuidados

La institución tiene la capacidad de albergar hasta 60 niñas y niños, recibiendo a menores desde recién nacidos hasta que cumplen los 11 años con 11 meses.

“Si no encontramos padres, familia o alguna persona significativa que pudiera tener el cuidado de esa niña o de ese niño, obviamente, una vez evaluado, entonces es cuando tiene que ingresar a Casa Cuna”, compartió Cárdenas Quiñones.

Faviola Biridiana Cárdenas Quiñones, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF Sinaloa, compartió que Casa Cuna funciona bajo un esquema de resguardo temporal para infantes que han visto vulnerados sus derechos fundamentales.

Ante denuncias por omisión de cuidados y agresiones en el hogar, el Centro de Asistencia Social Casa Cuna se ha consolidado como la instancia final para garantizar la seguridad de menores en la entidad.

El proceso para que un infante ingrese al centro inicia generalmente con denuncias ciudadanas o vecinales, las cuales pueden realizarse de forma anónima o presencial ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

De acuerdo con los lineamientos legales, el internamiento en este centro se considera el último recurso disponible.

Casa Cuna opera como una casa hogar que ofrece una atención para la restitución de los derechos de los infantes.

Dada la naturaleza delicada de los procesos legales que enfrentan los menores, el centro mantiene protocolos estrictos de confidencialidad.

El acceso a personas ajenas a la institución está limitado y existe una prohibición total de capturar fotografías de los niños, incluso si su situación jurídica ya ha sido resuelta, con el fin de proteger su identidad y derecho a la intimidad.

Cualquier apoyo externo o actividad de convivencia es sometida a una evaluación previa por parte de las autoridades para asegurar que no se ponga en riesgo la integridad de los residentes.

En medio del panorama actual de violencia, las autoridades estatales enfatizan la necesidad de que la sociedad visibilice y respete los derechos de la infancia.

“Es por alguna vulneración de derechos, generalmente es omisión de cuidado y violencia familiar generalmente, pero puede ser multifactorial”, informó.

Se hace un exhorto a las familias para fortalecer los valores y la educación en el hogar, recordando que la responsabilidad primordial del cuidado infantil recae en los padres y madres de familia.

Las instalaciones cuentan con áreas de esparcimiento, dormitorios y espacios destinados a la terapia psicológica y el trabajo social.

La estancia de los menores incluye un plan de alimentación supervisado por especialistas en nutrición, acceso a la educación y servicios de salud coordinados con el Hospital Pediátrico y se imparten sesiones de estimulación temprana y diversas actividades lúdicas para el desarrollo de los niños.