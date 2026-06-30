$!Casa del Carmen e Inesin Universidad firman alianza para profesionalizar el cuidado del adulto mayor

Con el objetivo de reforzar la formación y capacitación de profesionales de la salud con un enfoque humano, la Casa del Carmen y el Instituto de Enfermería de Sinaloa Universidad formalizaron este 30 de junio un convenio de vinculación que busca transformar el acompañamiento a las personas mayores en la región.

El evento, realizado en las instalaciones de la Casa del Carmen en Culiacán, destacó la urgencia de contar con personal especializado ante el fenómeno del envejecimiento poblacional, el cual demanda una atención que combine la técnica con la calidez humana.

Durante la firma, Lupita Victoria Romano, directora operativa de la Casa del Carmen, enfatizó que la misión de la institución trasciende el cuidado básico.

“En la Casa del Carmen, el éxito en nuestra misión de ayudar a las personas mayores depende del deseo de servir y del trabajo en equipo, juntos todos hacia un mismo objetivo, acompañar la vida. Y me refiero a acompañar una etapa importante y luminosa, porque en esta etapa se guarda la esencia más pura de nuestra humanidad”, compartió Victoria Ramos.

Por su parte, Héctor Alonso Campos Díaz, representante legal de Inesin Universidad, expresó el compromiso de la institución educativa por aportar al bienestar social a través de sus estudiantes, agradeciendo la confianza para colaborar en una labor tan noble.

El convenio establece las bases para que alumnos de Inesin realicen procesos de formación, capacitación y actualización de recursos humanos para la salud dentro de la Casa del Carmen.