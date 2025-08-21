$!Casa Ley reconoce a niñas y niños por sus altas calificaciones con el programa ‘Ley Recompensa tu Esfuerzo’

Con la entrega de paquetes escolares a niñas y niños que obtuvieron calificaciones de 9.5 o superiores, Casa Ley llevó a cabo la edición número 32 de su programa “Ley Recompensa tu Esfuerzo”, que busca reconocer la constancia y el compromiso académico de los estudiantes en Sinaloa y otros estados del país. El director general de la empresa, Juan Manuel Ley, encabezó el evento realizado en la tienda Ley Abastos, donde expresó que este programa es uno de sus favoritos porque permite convivir directamente con los alumnos beneficiados.

“Aquí estamos premiando el esfuerzo, la constancia y el estudio. Es un logro de todo un ciclo escolar, algo muy importante y digno de reconocerse”, señaló. En esta edición se repartirán alrededor de 28 mil paquetes escolares en todas las tiendas de la cadena, con el apoyo de proveedores y clientes que respaldan la iniciativa.





Ley destacó que la entrega busca también involucrar a las familias, al reconocer el papel de padres y madres en el acompañamiento educativo de sus hijos. El empresario subrayó que el programa fomenta valores como la dedicación, la disciplina y la responsabilidad, los cuales consideró fundamentales para la formación de mejores ciudadanos.



