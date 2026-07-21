‘Casar a niñas no es cultura, es violencia’: Eufrosina Cruz

La activista y política mexicana Eufrosina Cruz Mendoza visitó Culiacán como parte de una gira nacional para impulsar una reforma que busca que las 32 entidades del País tipifiquen como delito grave el matrimonio infantil forzoso.

En entrevista para Noroeste, Cruz Mendoza explicó que hasta el momento han recorrido 15 estados de la República, donde los congresos locales han recibido de manera positiva la iniciativa, y confió en que Sinaloa pueda convertirse en la entidad número 16 en avanzar hacia su aprobación.

Detalló que actualmente cinco estados más se encuentran en proceso de análisis y discusión de la propuesta, por lo que, de concretarse, serían alrededor de 20 entidades con avances en esta materia.

La también defensora de los derechos de las mujeres indígenas señaló que, aunque pudiera parecer un problema lejano, en Sinaloa también existen casos de matrimonio infantil forzoso, una práctica que dijo, representa una forma de violencia contra niñas y adolescentes.

“Primero para decir a las y los Diputados que cuando dicen llega una y llegan todas, pues eso no es cierto porque está pendiente la agenda de las niñas, está pendiente el que nombremos una acción que debió ser un delito siempre qué es la cohabitación forzada y que no se puede seguir justificando en la cultura, en la costumbre y en la desigualdad”, expresó.

Cruz Mendoza indicó que la iniciativa plantea establecer penas de entre 8 y 15 años de prisión para quienes obliguen a una niña, niño o adolescente a contraer matrimonio o a vivir una unión forzada, con especial atención cuando las víctimas sean menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas.

La activista destacó que la lucha contra estas prácticas forma parte de una trayectoria de años en defensa de los derechos de las mujeres indígenas.

“Qué pasa que si una niña se casa a los 12 o 13 años, ella puede repetir la violencia sistemática que vio con su mamá o con su abuela y convertirse en mamá a los 12 o 13 años y eso se llama abuso sexual infantil y eso se llama trata, y esas son las violencias que tenemos que ir nombrando, señalando, pero también cuestionándonos lo que nos falta hacer como sociedad”, señaló.

Desde su paso por la política nacional, ha impulsado reformas para garantizar la igualdad y combatir las condiciones de discriminación que enfrentan las mujeres en comunidades originarias.



Acerca de Eufrosina Cruz:

Originaria de Oaxaca, Cruz Mendoza fue la primera mujer indígena en estar el Congreso de ese Estado y ha sido reconocida por promover una mayor participación de las mujeres indígenas en espacios de decisión pública.

Su trabajo se ha enfocado en visibilizar problemáticas como la violencia de género, los matrimonios forzados y las barreras que limitan el desarrollo de niñas y mujeres.

Con esta gira, busca sumar voluntades en los congresos locales para que la protección de niñas y adolescentes frente al matrimonio infantil forzoso sea una obligación en todo el País.