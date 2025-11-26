Culiacán
Protesta

Caseta de El Pisal liberada hasta nuevo aviso: agricultores mantienen el plantón

El paso fue liberado desde la madrugada de este miércoles y hasta nuevo aviso según líderes del movimiento que esperan respuestas de las reuniones con autoridades agrícolas federales
Jesús Verdugo |
26/11/2025 09:44
26/11/2025 09:44

La caseta de peaje de El Pisal, ubicada en la salida norte de Culiacán, fue liberada por agricultores luego de 48 horas de bloqueos intermitentes, sin embargo, el plantón continúa a reserva de que los líderes del movimiento ordenen bloqueos nuevamente.

La apertura del paso en la caseta de cobro comenzó en la madrugada de este miércoles 26 de noviembre y se mantendrá durante toda la jornada mientras las reuniones con la Federación y agricultores continúen; sin embargo, la liberación es parcial pues el cobro de peaje está cancelado.

Aunque el paso está liberado y exento de cobro oficial, algunos agricultores están pidiendo una cuota voluntaria a los choferes que pasan por la zona, recibiendo una remuneración que aseguran, es para comprar comida y bebida durante el plantón.

Son pocos los agricultores que siguen en el plantón en el tercer día del Paro Agrícola Nacional en Sinaloa que exige mejores tratos para sus cosechas y precios más justos para el maíz.

Sin embargo las negociaciones se mantienen estancadas por lo que no se descarta que en las próximas horas se radicalice el movimiento.

#Culiacán
#Protesta
#Protestas
#Autopista
#Campesinos
#Casetas de Cobro
