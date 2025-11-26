$!Caseta de El Pisal liberada hasta nuevo aviso: agricultores mantienen el plantón

La caseta de peaje de El Pisal, ubicada en la salida norte de Culiacán, fue liberada por agricultores luego de 48 horas de bloqueos intermitentes, sin embargo, el plantón continúa a reserva de que los líderes del movimiento ordenen bloqueos nuevamente.

La apertura del paso en la caseta de cobro comenzó en la madrugada de este miércoles 26 de noviembre y se mantendrá durante toda la jornada mientras las reuniones con la Federación y agricultores continúen; sin embargo, la liberación es parcial pues el cobro de peaje está cancelado.

Aunque el paso está liberado y exento de cobro oficial, algunos agricultores están pidiendo una cuota voluntaria a los choferes que pasan por la zona, recibiendo una remuneración que aseguran, es para comprar comida y bebida durante el plantón.

Son pocos los agricultores que siguen en el plantón en el tercer día del Paro Agrícola Nacional en Sinaloa que exige mejores tratos para sus cosechas y precios más justos para el maíz.

Sin embargo las negociaciones se mantienen estancadas por lo que no se descarta que en las próximas horas se radicalice el movimiento.