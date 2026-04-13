Casetas de Sinaloa ya operan con normalidad; productores advierten posibles nuevas protestas

Tras el acuerdo alcanzado entre productores agrícolas y el Gobierno del Estado de suspender manifestaciones, las casetas de peaje en Sinaloa retomaron su operación con normalidad, luego de haber permanecido tomadas desde el pasado 6 de abril como parte de las protestas del sector.

Las manifestaciones se concretaron en la zona norte y centro de Sinaloa, con la toma de las casetas San Miguel, Las Brisas, Cuatro Caminos, El Pisal y Costa Rica.

Las manifestaciones realizadas consistieron en la toma de las casetas para evitar el cobro de peaje y con ello incomodar a las autoridades, sin embargo en El Pisal se registraron bloqueos momentáneos.

El agricultor Martín Lim señaló que el retiro de las movilizaciones se da bajo la expectativa de obtener resultados favorables en la reunión que sostendrán autoridades y líderes agrícolas en la Ciudad de México.

“Ya estamos en casa. Las famosas mesas de diálogo se realizarán el día de mañana (martes 14 de abril) y estamos a la espera de buenos resultados y deseos por todo el grueso de los productore”, expresó en un comunicado.

El productor indicó que existe confianza en que el encuentro genere soluciones a la problemática que enfrenta el sector, particularmente en torno al precio del maíz correspondiente al ciclo agrícola 2025-2026.

No obstante, advirtió que, en caso de no alcanzarse acuerdos satisfactorios, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.

“En caso de no haber resultados suficientes y acordes a las espectativas anheladas la lucha del campo sinaloense escalara otras dimensiones”, manifestó.

Como parte de las posibles acciones, Lim mencionó incluso la implementación de medidas de presión de mayor alcance.

“Una de ellas: BOICOT AL MUNDIAL!!! Ya existe la primera consigna de nosotros los productores sinaloense: NO QUEREMOS GOLES, QUEREMOS PA COMER FRIJOLES!!!”, declaró.

Las declaraciones se dan luego de que dirigentes agrícolas aceptaran retirarse de las casetas como señal de buena fe, tras ser convocados por el Gobernador Rubén Rocha Moya a una reunión en la capital del País.

El encuentro, previsto para este 14 de abril, busca definir un esquema de apoyo para la comercialización del maíz, ante los bajos precios del grano que han sido señalados por los productores como una de sus principales preocupaciones.

Aunque las casetas ya operan con normalidad, los agricultores se mantienen a la expectativa de los resultados que se obtengan en la mesa de diálogo, de los cuales dependerá la continuidad o reactivación de las protestas en la entidad.