Casi 2 toneladas de basura son retiradas de las rejillas tras lluvias en Culiacán

Tras las recientes precipitaciones registradas la semana pasada, las labores de limpieza en el sistema pluvial de Culiacán resultaron en la recolección de un promedio de 2 toneladas de basura acumulada en rejillas y bocatormentas.

Octavio Sánchez Silva, director de Servicios Públicos, detalló que esta cifra es el resultado de una atención rigurosa que se activa de manera inmediata tras cada lluvia para garantizar que el agua fluya correctamente hacia los cauces de los ríos.

“Parques y Jardines, cuando limpia, viene levantando alrededor de una tonelada de basura y aseo y limpia, viene levantando 900 kilos”, indicó.

La operatividad de limpieza se divide entre dos áreas fundamentales de la dependencia, que son Parque y Jardines y Aseo y Limpia.

Compartió que Parques y Jardines se encarga de atender el resto de la ciudad, cubriendo un total de 214 rejillas y, tras la última jornada de lluvias, el personal de esta área retiró alrededor de una tonelada de basura.

También destaco que Aseo y Limpia está enfocada en el primer y segundo cuadro de la ciudad que supervisa 44 rejillas y 229 bocatormentas, incluyendo las ubicadas en la zona del Malecón.

De estos puntos se extrajeron aproximadamente 900 kilogramos de desechos.

Sánchez Silva explicó que, aunque el promedio se mantiene cerca de las 2 toneladas, el volumen de basura puede variar dependiendo de la intensidad de los arrastres pluviales en cada sector.

Para optimizar los tiempos de respuesta, la Dirección de Servicios Públicos trabaja en estrecha coordinación con Protección Civil a través de monitoreo digital.

La ciudad ha sido dividida en cuatro cuadrantes, dos en la zona norte y dos en la sur, donde las cuadrillas de Parques y Jardines ya tienen identificados los puntos críticos que requieren atención prioritaria debido a los arrastres de la ciudad.

“Ahí cada sector sabe dónde llueve y ya sabe en qué rejillas son las que tienen que atender con los arrastres de la ciudad”, señaló.

Expuso que uno de los problemas recurrentes es la acumulación de hojas y basura en las bocatormentas del Paseo Niños Héroes, las cuales sirven de salida hacia el río y al taparse el agua se estanca y deja de fluir.

Ante este panorama, el Ayuntamiento de Culiacán hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore evitando que los desechos terminen en el sistema de drenaje.

Se recomendó a la población sacar la basura únicamente los días correspondientes al horario de recolección de su domicilio para evitar que las bolsas sean arrastradas por el agua hacia las rejillas.

Asimismo, se exhortó a reportar cualquier objeto voluminoso, como colchones o refrigeradores, que puedan generar taponamientos severos, llamando al número de atención al 6673-31-30.