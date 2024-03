CULIACÁN._ Corporaciones policiales de Sinaloa tienen registros del 2006 a 2023 de casi 500 armas en calidad de desaparecidas, reveló el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, en entrevista desde el estudio de Noticiero Noroeste.

Explicó que estos datos derivan de una investigación que realizó el CESP en 2023, donde encontraron que en las direcciones de Seguridad Pública municipales y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa hay extravío de armas, por lo que consideró que es probable la información se ratifique en 2024.

“Indiscutiblemente el agente que tiene asignada un arma reporta que se le extravió, que no la encuentra y se supone que hasta ahí llega el tema porque en la mayoría de los casos, terminan siendo casos no resueltos, es decir, esa arma no se encontró nunca, se le da un castigo administrativo al agente de la policía municipal como estatal pero de ahí no pasa más nada”.

Al respecto, comentó que uno de los principales problemas que afectan a la ciudadanía en seguridad es el porcentaje de armas ilegales que circulan en la vía pública, por lo que dijo desconocer si la posibilidad de un procedimiento abreviado debería ser una opción para aquellas personas que portan armas de fuego de forma ilegal.

Este lunes Noroeste publicó que de 42 procesos penales federales llevado a cabo en Sinaloa por portar armas de fuego sin permiso, únicamente 4 personas continúan en prisión debido a que el resto salió bajo el beneficio de libertad por trabajo comunitario en un procedimiento abreviado.