Casi 90 adolescentes han sido detenidos en enfrentamientos armados, confirma el Gobernador

El Gobernador Rubén Rocha Moya expresó su preocupación ante el incremento de jóvenes involucrados en hechos de violencia en el Estado, al revelar que 89 menores de edad han sido detenidos por corporaciones de seguridad durante enfrentamientos y operativos.

“Son cosas que me mortifican”, declaró el Mandatario estatal durante la entrega de 73 patrullas y siete motopatrullas a la Secretaría de Seguridad Pública y a corporaciones municipales.

Rocha Moya hizo referencia a la situación que enfrentan las autoridades al tener que confrontar a personas que aún no alcanzan la mayoría de edad.

El dato fue confirmado por el propio Gobernador tras consultar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, quien precisó que estos jóvenes fueron arrestados por diversas corporaciones, entre ellas la Policía Estatal, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina.

Lamentó que adolescentes estén siendo reclutados por el crimen organizado y adiestrados para participar en enfrentamientos, una situación que calificó como dolorosa y preocupante.

“Piensan que los policías, los soldados o los marinos no tienen sentimientos, pero claro que los tienen. Este tipo de hechos los afectan profundamente, porque enfrentarse con jóvenes es algo que mortifica a cualquiera”, expresó.

Añadió que el Gobierno de Sinaloa ha mantenido coordinación con autoridades de otros estados, como la Fiscalía de Durango, con la que recientemente colaboraron en el rescate de un menor privado de la libertad.