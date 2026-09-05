Casi dos años de ‘guerra’ del Cártel de Sinaloa deja 17 militares y 174 ‘agresores’ muertos: Defensa

CULIACÁN._ A casi de dos años de que comenzó la crisis de seguridad en el estado, que estalló con la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, la Secretaría de la Defensa Nacional contabiliza más de 200 “agresiones” a su personal militar, en las que habrían muerto 17 de sus elementos y 174 “agresores”.

De acuerdo con información solicitada por Noroeste, desde el 9 de septiembre de 2024, fecha guardada como el estallido de la ola de violencia, hasta el 29 de julio de 2026, la Defensa contabiliza 17 militares fallecidos y 107 heridos en “agresiones”, la cual define como “eventos en los que personas civiles agreden con armas de fuego a autoridades de cualquiera de los tres órdenes de gobierno”.

Como resultado, la autoridad también señala que en estos hechos han muerto 174 “agresores” y se han detenido a 354.

Según su definición, ante alguna “agresión” las autoridades “se ven compelidos a utilizar sus armas de cargo o de fuerza letal en defensa propia para repeler la agresión (resistencias de alta peligrosidad)”.

La dependencia hace también una diferenciación entre “agresión” y “enfrentamiento”, definiendo esta última como “acciones de violencia realizadas exclusivamente entre grupos delictivos mediante la utilización de armas de fuego”, de las cuales no tendrían registro.

El anexo contiene 277 registros de “agresiones” fechados, de los cuales 201 tuvieron como resultado agresores fallecidos o detenidos, o personal militar herido o fallecido.

En 58 de esos registros hubo directamente al menos un integrante del personal militar muerto o lesionado.

Los datos muestran que las agresiones se concentraron en municipios de la zona centro, norte y sur de Sinaloa, con Culiacán con la mayor cantidad de registros.



El primer muerto cayó el primer día

La mañana del 9 de septiembre de 2024, cuando Culiacán comenzaba a cerrarse por las balaceras, un militar de nombre César Augusto, de 42 años, recibió un disparo en el rostro durante un enfrentamiento en La Campiña y horas después murió en el hospital, mientras que otro más quedó herido.

De los 277 registros fechados en el documento de la Defensa, Culiacán concentra 79, la cifra más alta entre los municipios incluidos. En esos hechos se contabilizaron 11 militares fallecidos y 40 heridos, además de 97 agresores fallecidos y 110 detenidos.

Es decir, el municipio no solo concentra la mayor cantidad de agresiones contra personal militar, sino también una parte importante de los resultados reportados por la propia Defensa sobre personas identificadas como agresores.

Tan solo durante el 2024, cuando inició la ola de violencia, hubo 5 militares fallecidos, 14 heridos, 30 agresores detenidos y 45 fallecidos, de los cuales, 19 habrían muerto en una “agresión” reportada el 21 de octubre de ese año.



La crisis salió de Culiacán

Aunque Culiacán concentra la mayor cantidad de registros, la base de datos muestra que los hechos alcanzaron otras regiones del estado.

Escuinapa acumuló 18 registros; Elota, 17; Concordia, 16; Mazatlán, 15; Navolato, 14; Rosario, 11; y San Ignacio, 10.

Concordia registró seis hechos en los que hubo militares muertos o heridos, mientras que Badiraguato y Escuinapa acumularon cinco cada uno.

También aparecen en el registro municipios como Guasave, Angostura, Mocorito, Cosalá, Salvador Alvarado y El Fuerte.

La distribución territorial muestra que la confrontación dejó de ser un fenómeno concentrado exclusivamente en la capital y alcanzó distintas zonas del estado.



2025 fue el año con más registros

El 2025 concentra la mayor cantidad de hechos documentados durante el periodo analizado, con 112 registros que dejaron como resultado al menos un agresor fallecido o detenido, o personal militar muerto o herido.

Ese año también se registraron 10 militares fallecidos y 54 heridos. En 33 de los registros hubo al menos un integrante de las Fuerzas Armadas muerto o herido.

Entre los episodios con mayor número de militares afectados se encuentra uno ocurrido en mayo, que dejó 16 elementos heridos. En octubre se reportaron otros dos fallecidos y siete heridos.

Del otro lado, la Defensa contabilizó durante todo el periodo 174 agresores fallecidos y 354 detenidos, aunque el registro no desglosa en cada caso las circunstancias específicas en las que ocurrieron las muertes o detenciones.