Caso Carlos Emilio: Familia presentó amparo para tener acceso a la información pero se lo niegan

La familia del joven Carlos Emilio, desaparecido en 2025 en Mazatlán, presentó un amparo para tener acceso inmediato a la información recabada con los trabajos en las fosas clandestinas en Concordia.

El amparo fue rechazado, de acuerdo a la declaración de la madre del joven registrada vía Facebook.

“El acceso a la información y a la verdad es un derecho humano.

En la búsqueda de mi hijo, Carlos Emilio, ese derecho me ha sido negado”, acusó Brenda Valenzuela Gil en un post público.

“El Juez de Distrito a cargo del caso desestimó el amparo interpuesto por nuestra familia, un recurso que no buscaba privilegios, sino algo elemental: no ser sometidos al tormento de la incertidumbre, especialmente frente a los hallazgos de fosas y restos humanos que se reportan de manera fragmentada, hermética y sin sensibilidad hacia las familias que buscamos”, expuso.

“Para quienes vivimos este duelo en tiempo suspendido, la falta de información no es neutral: es violencia. Es meter el dedo en la llaga una y otra vez. Es obligarnos a convivir con el miedo, la esperanza y el horror al mismo tiempo”.

Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció en Mazatlán el pasado 5 de octubre. Fue visto por última vez por sus familiares al interior de un centro nocturno ubicado en el malecón del puerto.

Por este caso fue cuestionado el Gobernador Rubén Rocha Moya y el ex Secretario de Economía estatal Ricardo Velarde Cárdenas pues este último es socio del espacio.

“No basta con enfrentar protocolos interminables y procesos de investigación que, en los hechos, no conducen a nada. Ahora también se nos dice, desde el ámbito judicial, que la incertidumbre no amerita protección, que el silencio institucional no vulnera derechos, que debemos seguir esperando sin preguntar”, lamentó Brenda Valenzuela.

El amparo fue presentado derivado de que desde inicios de febrero fueron localizadas una serie de fosas clandestinas en Concordia.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado son seis fosas las localizadas en el municipio en las últimas dos semanas.

De estas fosas, en dos fueron localizados al menos 10 cuerpos de los cuales cinco se ha informado que son mineros que trabajaban en el municipio y que desaparecieron el 23 de enero.

“La desestimación de este amparo deja una pregunta abierta y dolorosa: si la justicia no garantiza el derecho a saber, ¿dónde quedamos las familias?, ¿qué valor tiene entonces la verdad?, ¿qué lugar ocupa la humanidad dentro del sistema?”, cuestionó la madre del joven.