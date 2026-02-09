Caso de mineros es de FGR; ‘no tengo información precisa’: Rocha

El Gobernador Rubén Rocha Moya externó su sentir acerca del tema de los mineros desaparecidos en Concordia, algunos de ellos encontrados sin vida en una fosa clandestina.

Sin embargo al ser cuestionado sobre el tema el mandatario estatal se deslindó y remitió a la Fiscalía General de la República el tema.

“El tema de mineros, el sábado pasado se formalizó el asunto por la Fiscalía General de la República, son los que tienen la información. Van a disculpar, yo no puedo dar información porque no la tengo precisa”, dijo.

Los mineros fueron reportados como desaparecidos el pasado 23 de enero en Sinaloa.

Desde entonces la información de su paradero ha sido remitida a las autoridades de investigación.

“Tendrá que ser el correspondiente de la fiscalía que tendrá que estar dando la información. De alguna manera ha venido fluyendo cierta información, pero no reconozco exactamente yo las fuentes de dónde vienen”.

Después el Gobernador lamentó la situación por la que atraviesan las familias que buscan a los mineros y en el caso de aquellos que fueron identificados.

“Entonces no tenemos mayor información sobre esto y solo especularíamos en lo que corresponde hacer”, apuntó.