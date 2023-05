“Hoy me manifiesto a favor de vivir una vida digna, al derecho de pensar libremente, de vivir sin miedo, ser felices... pero desgraciadamente no es así, vivimos en una sociedad que rápidamente se está volviendo en su propio verdugo, en su propio asesino... Termino este discurso exigiendo verdad, justicia y castigo”, expresó entonces Ruby Gámez.

Durante el mismo festival hubo más mensajes de apoyo y condena hacia la muerte de Maximiliano y sus posibles responsables, tal fue el caso del grupo Flores Teatro-Danza, de Tamaulipas, que mostró una pancarta dedicada al fallecido bailarín.

Además, diversas instituciones culturales a lo largo y ancho del País han dedicado eventos a la memoria del joven bailarín, como el Centro Cultural de Tijuana con su Muestra Internacional de Danza; la Dirección General de Cultura de Coyoacán en el Palacio Cortés o el minuto de aplausos que le ofrecieron en el Teatro Ángela Peralta de Mazatlán.

En la conferencia semanal llamada “La Semanera”, del 24 de abril, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, declaró que “Max” no murió ahogado, sino que su cuerpo fue arrojado al río; luego subrayó que no tenían algún adelanto por parte de la Fiscalía. No obstante, el Secretario General de Gobernación, Enrique Inzunza Cázarez, precisó que había indicios de que se trató de un homicidio.

Hasta el momento no ha habido esclarecimiento alguno por parte de la Fiscalía General del Estado ni de su titular, Sara Bruna Quiñonez Estrada, acerca de este acontecimiento; sin embargo, las versiones de forenses indicaron que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico severo.