$!Catalina Esparza sustituye a Eneyda Rocha como presidenta del DIF Sinaloa

Catalina Esparza Navarrete asumió este jueves la presidencia honorífica del Patronato del Sistema DIF Sinaloa, en sustitución de Eneyda Rocha Ruiz, hija del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. El nombramiento de Esparza Navarrete fue aprobado durante una Asamblea del Patronato del DIF Sinaloa, encabezado por la directora general del organismo, Mercedes Ibarra. Eneyda Rocha Ruiz mantuvo la presidencia honorífica después de que su padre solicitó licencia temporal para separarse de la Gubernatura en abril de este año. Sin embargo, durante los meses posteriores tuvo una presencia intermitente en actividades públicas del organismo.

Durante ese periodo, el DIF Sinaloa continuó con sus actividades bajo la operación de su directora general, Mercedes Ibarra. Rocha Ruiz reapareció públicamente en agosto, coincidiendo con el regreso, de un día, de Rubén Rocha Moya a la Gubernatura. Este jueves, Esparza Navarrete rindió protesta como integrante del Patronato ante la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, quien le encomendó atender a las familias que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.