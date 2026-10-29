Culiacán
|
Gobierno estatal

Catalina Esparza sustituye a Eneyda Rocha como presidenta del DIF Sinaloa

La hija de Rubén Rocha Moya tuvo una presencia intermitente en el organismo tras la salida temporal de su padre de la Gubernatura al solicitar licencia
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
29/10/2026 19:43
29/10/2026 19:43

Catalina Esparza Navarrete asumió este jueves la presidencia honorífica del Patronato del Sistema DIF Sinaloa, en sustitución de Eneyda Rocha Ruiz, hija del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

El nombramiento de Esparza Navarrete fue aprobado durante una Asamblea del Patronato del DIF Sinaloa, encabezado por la directora general del organismo, Mercedes Ibarra.

Eneyda Rocha Ruiz mantuvo la presidencia honorífica después de que su padre solicitó licencia temporal para separarse de la Gubernatura en abril de este año. Sin embargo, durante los meses posteriores tuvo una presencia intermitente en actividades públicas del organismo.

$!Catalina Esparza sustituye a Eneyda Rocha como presidenta del DIF Sinaloa

Durante ese periodo, el DIF Sinaloa continuó con sus actividades bajo la operación de su directora general, Mercedes Ibarra.

Rocha Ruiz reapareció públicamente en agosto, coincidiendo con el regreso, de un día, de Rubén Rocha Moya a la Gubernatura.

Este jueves, Esparza Navarrete rindió protesta como integrante del Patronato ante la Gobernadora interina Graciela Domínguez Nava, quien le encomendó atender a las familias que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

$!Catalina Esparza sustituye a Eneyda Rocha como presidenta del DIF Sinaloa

La nueva presidenta honorífica señaló que su compromiso será atender las causas de vulnerabilidad de niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y familias de Sinaloa.

“Es un gran reto, un gran compromiso el que asumimos este día, porque el Desarrollo Integral de la Familia no es solamente un asunto de discurso, es un asunto de acción, de compromiso. Es realmente un trabajo que tendremos que continuar”, expresó.

Esparza Navarrete es licenciada en Educación Primaria, cuenta con una maestría en Educación Básica y un doctorado en Educación con especialidad en Docencia e Investigación.

En su trayectoria se ha desempeñado como profesora de grupo, supervisora y jefa de sector educativo. También fue secretaria de Educación Pública y subsecretaria de Educación Básica de Sinaloa.

#DIF Sinaloa
#Gobierno de Sinaloa
#Eneyda Rocha Ruiz
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube