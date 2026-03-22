$!Catedral de Culiacán se prepara para la Semana Santa; anuncian programa de actividades y llaman a la reflexión

Con un llamado a combinar el descanso con el encuentro espiritual, la Catedral basílica de la ciudad se declara lista para dar inicio a las celebraciones de la Semana Santa, las cuales arrancarán formalmente este próximo domingo 29 de marzo con la conmemoración del Domingo de Ramos.

El Rector de la Catedral de Culiacán y Padre, Jaime Homero Portillo Gill, informó que el programa de los primeros días está diseñado para involucrar a la feligresía en los misterios de la pasión y la redención.

“Las primeras actividades que se realizan son el domingo de Ramos, que es el inicio de la Semana Santa propiamente”, compartió Portillo Gill.

El Domingo de Ramos marcará el comienzo con la tradicional bendición de palmas y procesiones, recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde los católicos emulan a la multitud que aclamaba con ramos de olivo.

Para el Lunes Santo, la Catedral tiene programada una misa especial dedicada a los enfermos y en esta celebración, se ofrecerá el sacramento de la unción de los enfermos a quienes lo soliciten.