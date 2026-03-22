$!Catedral de Culiacán se prepara para la Semana Santa; anuncian programa de actividades y llaman a la reflexión

Con un llamado a combinar el descanso con el encuentro espiritual, la Catedral basílica de la ciudad se declara lista para dar inicio a las celebraciones de la Semana Santa, las cuales arrancarán formalmente este próximo domingo 29 de marzo con la conmemoración del Domingo de Ramos.
El Rector de la Catedral de Culiacán y Padre, Jaime Homero Portillo Gill, informó que el programa de los primeros días está diseñado para involucrar a la feligresía en los misterios de la pasión y la redención.
“Las primeras actividades que se realizan son el domingo de Ramos, que es el inicio de la Semana Santa propiamente”, compartió Portillo Gill.
El Domingo de Ramos marcará el comienzo con la tradicional bendición de palmas y procesiones, recordando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, donde los católicos emulan a la multitud que aclamaba con ramos de olivo.
Para el Lunes Santo, la Catedral tiene programada una misa especial dedicada a los enfermos y en esta celebración, se ofrecerá el sacramento de la unción de los enfermos a quienes lo soliciten.
El sentido de esta eucaristía es invitar a quienes sufren por alguna enfermedad a unir sus padecimientos a la pasión de Cristo, otorgándole un valor de redención y salvación.
Posteriormente, el Martes Santo se llevará a cabo la Misa Crismal, uno de los eventos más significativos para la estructura diocesana y esta celebración será presidida por el Obispo y contará con la presencia de todos los sacerdotes de la diócesis, quienes aprovecharán la ocasión para renovar sus compromisos sacerdotales.
Durante la misa, se bendecirán los óleos para los bautizos y los enfermos, y se consagrará el Santo Crisma, aceite utilizado en ordenaciones, confirmaciones y la consagración de altares y templos.
Sobre la afluencia de personas, se reconoció que al estar ubicada en el primer cuadro de la ciudad, la asistencia en la Catedral suele variar durante los días santos debido a la disminución del transporte público y a que muchos fieles optan por acudir a las parroquias cercanas a sus domicilios o salen de la ciudad.
Sin embargo, se mantiene la expectativa de que un número importante de personas se acerque a vivir estos días de cercanía con Dios.
Finalmente, se extendió una invitación a la ciudadanía para que, durante este periodo vacacional, pero sin olvidar el encuentro con la fe.
“Invitar a la gente a que combinen su descanso con el encuentro con Dios y los que tienen que trabajar que hagan sus labores también dándose tiempo para Dios”, señaló.