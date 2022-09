CDDHS condena actuar de policía que disparó arma durante una detención; debe ser sancionado, sugiere

El agente de la Policía Municipal preventiva de Escuinapa que disparó un arma de fuego durante una detención debe ser sancionado para que no se repitan estos actos, señaló Oscar Loza Ochoa de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo cuando dos jóvenes viajaban en motocicleta sin casco y fueron detenidos por policías municipales por cometer una infracción de tránsito.

Los jóvenes se negaron a acompañar a los oficiales y entraron en discusión, al calor de los gritos uno de los policías disparó su arma de fuego y quedó documentado en video.

Este acto no debe de pasar por alto, debe ser sancionado para que no se repita, dijo Oscar Loza.

“No deben de pasar por alto, debe tener una sanción porque si no, no se aprende la lección por parte de la policía, lo siguen repitiendo”, fustigó.

El activista y defensor de los derechos humanos explicó que el uso de la fuerza y las armas debe ser el último recurso utilizado por elementos de seguridad, que deben anteponer la seguridad de la ciudadanía.

“En el asunto de las armas hay ya una legislación muy importante a partir de las Naciones Unidas donde se recomienda que el uso de la fuerza es el último de los últimos recursos, y el uso del arma es obvio que también tiene recomendaciones muy concretas, no debe sacarse así nada más y menos el uso de la fuerza”, señaló.

Loza Ochoa mencionó que la formación de la policía preventiva debe ser cercana y de trato directo con la ciudadanía, reconociendo en todo momento a los ciudadanos como poseedores de derechos y velar por su seguridad e integridad.

“Si es policía preventiva la formación de ellos debe, no es pero debe ser que en primer lugar a quien tienen en frente es a un ciudadano con derechos, por eso nosotros hemos protestado para que los militares no hagan ese trabajo porque ellos siempre tienen en frente a un enemigo, y el policía no, su formación debe ser que tiene en frente a una persona con derechos”, expresó.